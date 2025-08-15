El calor se dispara: activa la alerta naranja

La ola de calor que comenzó hace diez días se recrudecerá hoy tras la tregua de ayer y todo Hegoalde está en alerta naranja debido a que los termómetros podrían superar los 40 grados en algunas zonas del interior.

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco activará una alerta naranja en toda la Comunidad Vasca entre las 12:00 y las 20:00 horas. La Agencia Vasca de Meteorología (Euskalmet) pronostica máximas de 39 ºC en el interior de Bizkaia y Gipuzkoa, y temperaturas de entre 38 y 39 grados en Álava. Esta vez la costa no se librará del calor extremos, puesto que se prevé que los termometros alcanzarán los 35 grados. Por ello, a las 12:00 horas entrará un aviso amarillo desde las 12:00 hasta las 17:00 horas con temperaturas que superarán los 30 grados.

En Navarra, AEMET prevé temperaturas que rondarán los 40 grados, por lo que se activará también la alerta naranja por calor extremo de 13:00 horas hasta las 21:00 horas. el aviso será amarillo en el Pirineo y la vertiente cantábrica de Navarra.