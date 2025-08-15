Muturreko beroa bueltan da: alerta laranja, aktibo
Aurreikuspenen arabera, termometroak 40 gradutik gora izango dira Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean, eta 35 gradutik gora kostaldean.
Duela hamar egun hasi zen bero bolada gogortu egingo da gaur, atzoko etenaren ondoren, eta Hegoalde osoa alerta laranjan egongo da, 40 gradu baino gehiago izan daitezkeelako barnealdeko zonalde batzuetan.
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak alerta laranja aktibatuko du Euskal Autonomia Erkidego osoan 12:00etatik 20:00etara. Euskal Meteorologia Agentziak (Euskalmet) 39 graduko maximoak iragarri ditu Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdetan, eta 38 eta 39 gradu arteko tenperaturak Araban. Oraingoan, kostaldea ez da muturreko berotik libratuko, termometroak 35 gradura iritsiko baitira. Hori dela eta, 12:00etatik 17:00etara abisu horia izango da, 30 gradutik gorako tenperaturekin.
Nafarroan, AEMETek 40 gradu inguruko tenperaturak aurreikusi ditu, eta, ondorioz, alerta laranja ezarriko dute 13:00etatik 21:00etara muturreko beroagatik.
ALERTA LARANJA
Muturreko beroari aurre egiteko aholku sorta
Ezinbestekoa da prebentzio-neurriak areagotzea. Horretarako, hemen dituzu gomendio batzuk.
Beroak asteburu osoan zehar jarraituko du
Larunbatean alerta laranja Araban izango da soilik, 13:00etatik 20:00etara maximoak 38 gradu ingurukoak izan baitaitezke. Bizkaian eta Gipuzkoan alerta maila txikiagoa izango da, eta abisu horia aktibatuko da 12:00etatik 19:00etara, maximoak 30 gradukoak izango baitira kostaldean eta 34 gradukoak barnealdean.
Halaber, abisu horia mantenduko da erkidego osorako tenperatura iraunkorrengatik, gauean ez baita gehiegi freskatuko. Minimoak 20 ingurukoak izan daitezke kostaldean, eta 18koak barnealdean.
Euskalmeten arabera, igandea beroa izango da, baina aurreko egunetan baino zertxobait gutxiago. Maximoak 27 gradukoak izango dira kostaldean, 34 gradukoak Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean, 36 gradukoak Araba erdialdean eta 37koak Ebroko ardatzean.
