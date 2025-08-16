Noche tórrida con temperaturas que han rondado los 30 ºC en muchos puntos de Euskal Herria
Para esta próxima noche se espera que el calor continúe siendo protagonista en gran parte del territorio, aunque con una ligera tendencia a la baja respecto a la noche anterior.
Esta pasada noche el intenso calor no ha dado tregua en Euskal Herria, donde se han llegado a superar los 30 ºC en puntos como Orduña (Bizkaia) y Uxue (Navarra), donde se han registrado 31 ºC a medianoche, según destaca el Servicio de Meteorología de EITB. De madrugada tampoco han descendido las temperaturas, que han rondado los 26 ºC.
En la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), los datos muestran que Bilbao ha alcanzado los 27 ºC a medianoche, con mínimas que han superado los 22 ºC de madrugada. En Donostia/San Sebastián también ha sido complicado conciliar el sueño, pues los termómetros han rondado los 25 ºC a medianoche, y los 20 ºC a la madrugada. Los gasteiztarras han sido quienes han podido tomar un pequeño respiro, con temperaturas que han rondado los 22 ºC por la noche y los 17 ºC a eso de las 05:00 horas en Vitoria-Gasteiz.
En Navarra, el municipio donde esta noche el calor ha apretado con más intensidad ha sido Uxue, donde se han registrado 31 ºC a medianoche, y cerca de 26 ºC en la madrugada. En Pamplona/Iruña, los valores más altos han alcanzado los 29 ºC por la noche, y las mínimas no han descendido de los 20 ºC.
En Ipar Euskal Herria la tónica ha sido similar. En Maule, por ejemplo, han alcanzado los 25 ºC a medianoche, mientras que se han registrado 16 ºC de madrugada. En Baiona, los termómetros han alcanzado los 28 ºC por la noche, y no han bajado de 24 ºC. Las temperaturas han sido similares en Biarritz, así como en Hendaia, donde han pasado la noche con 29 ºC y no han conseguido bajar de 24 ºC sobre las 05:00 horas.
Para esta próxima noche se espera que el calor continúe siendo protagonista en gran parte de Euskal Herria, aunque con una ligera tendencia a la baja respecto a la noche anterior. Aunque el descenso térmico será más notorio, el ambiente seguirá siendo bochornoso y potencialmente incómodo para el descanso, especialmente en zonas del interior.
Más noticias sobre eguraldia
El calor continúa sin dar tregua este fin de semana: se esperan máximas cercanas a los 30 ºC
El lunes, sin embargo, el tiempo cambiará y las temperaturas bajarán considerablemente, ya que en muchos puntos de la mitad norte los valores serán inferiores a 25 ºC y en el sur el calor será más llevadero, ya que las máximas no superarán los 30 ºC.
Osakidetza atiende este viernes a 26 personas afectadas por las altas temperaturas
Los síntomas más destacados han sido mareos, desmayos y fatiga.
El calor se dispara: activa la alerta naranja
La alerta naranja está activa en toda Euskal Herria, excepto en el litoral. Según la previsión, los termómetros superarán los 40 grados el interior de Bizkaia y Gipuzkoa, y en la costa alcanzarán los 35 grados.
Aviso amarillo por altas temperaturas este jueves en todo Euskadi, salvo la costa, y en varias zonas de Navarra
El aviso afectará al interior de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, así como al centro, el Pirineo y la Ribera del Ebro de Navarra, con máximas de hasta 36 ºC en el eje del Ebro. El viernes se espera un repunte del calor que dejará valores de hasta 41 ºC en Iruñea-Pamplona y 40 ºC en Bilbao.
El calor da un respiro tras una noche tropical con mínimas por encima de los 20 ºC
Tras el asfixiante calor de ayer que dejó máximas de 40 ºC en 24 municipios de Euskadi y que motivó una alerta naranja en todo el territorio, este miércoles se nota un importante alivio térmico. Sólo Álava está en aviso amarillo.
Diez personas atendidas en Emergencias de Osakidetza por las altas temperaturas
Nueve pacientes han requerido traslado hospitalario, con la mayoría de casos en Gipuzkoa y Álava. Salud recomienda extremar precauciones siguiendo el Plan de Calor 2025, especialmente en colectivos vulnerables.
Ningún rincón de Euskal Herria se ha librado hoy del calor
La ola de calor que soporta Euskal Herria desde hace más de una semana ha vuelto a dejar temperaturas por encima de los 40 ºC en 24 municipios de Euskadi. La máxima se ha registrado de nuevo en Llodio (Álava), donde se ha llegado a los 44 ºC.
La ola de calor vuelve a dejar temperaturas de más de 40ºC con una máxima de 44ºC en Llodio
La ola de calor ha dejado este martes temperaturas superiores a los 40ºC en 24 municipios, con registros más suaves en la costa. Euskalmet prevé un descenso térmico mañana, aunque el jueves volverán a subir, sobre todo en Álava.
Toda Euskal Herria, en alerta naranja por calor
La CAV está en alerta naranja por calor, con la misma situación en Navarra e Iparralde. Euskalmet prevé temperaturas que rozarán los 40 grados en el interior, y superar los 30 en la costa. Seguimos inmersos en la ola de calor y todo apunta a que habrá que esperar a mañana para que las temperaturas empiecen a bajar.