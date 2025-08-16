EGURALDIA
Noche tórrida con temperaturas que han rondado los 30 ºC en muchos puntos de Euskal Herria

Para esta próxima noche se espera que el calor continúe siendo protagonista en gran parte del territorio, aunque con una ligera tendencia a la baja respecto a la noche anterior.

(Foto de ARCHIVO) Una mujer tumbada en el césped el día en que España ha comenzado a sufrir un "importante" episodio cálido con temperaturas de pleno verano, a 17 de mayo de 2022, en Madrid (España). Algunas zonas de la península rozarán los 40 grados centígrados y noches tropicales. Según la AEMET, este episodio podría convertirse en la ola de calor más temprana en España desde que hay registros. Estas temperaturas tan elevadas se deben a una concurrencia de factores y, en este caso, la Península estará bajo la influencia de una dorsal anticiclónica, una zona de altas presiones en niveles medios y altos de la troposfera en la que se producen movimientos de aire descendentes. Cézaro De Luca / Europa Press 18 MAYO 2022;CALOR;VERANO;CALIDO 17/5/2022
Una persona descansa al aire libre. Foto de archivo: Europa Press
Esta pasada noche el intenso calor no ha dado tregua en Euskal Herria, donde se han llegado a superar los 30 ºC en puntos como Orduña (Bizkaia) y Uxue (Navarra), donde se han registrado 31 ºC a medianoche, según destaca el Servicio de Meteorología de EITB. De madrugada tampoco han descendido las temperaturas, que han rondado los 26 ºC.

En la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), los datos muestran que Bilbao ha alcanzado los 27 ºC a medianoche, con mínimas que han superado los 22 ºC de madrugada. En Donostia/San Sebastián también ha sido complicado conciliar el sueño, pues los termómetros han rondado los 25 ºC a medianoche, y los 20 ºC a la madrugada. Los gasteiztarras han sido quienes han podido tomar un pequeño respiro, con temperaturas que han rondado los 22 ºC por la noche y los 17 ºC a eso de las 05:00 horas en Vitoria-Gasteiz.

En Navarra, el municipio donde esta noche el calor ha apretado con más intensidad ha sido Uxue, donde se han registrado 31 ºC a medianoche, y cerca de 26 ºC en la madrugada. En Pamplona/Iruña, los valores más altos han alcanzado los 29 ºC por la noche, y las mínimas no han descendido de los 20 ºC.

En Ipar Euskal Herria la tónica ha sido similar. En Maule, por ejemplo, han alcanzado los 25 ºC a medianoche, mientras que se han registrado 16 ºC de madrugada. En Baiona, los termómetros han alcanzado los 28 ºC por la noche, y no han bajado de 24 ºC. Las temperaturas han sido similares en Biarritz, así como en Hendaia, donde han pasado la noche con 29 ºC y no han conseguido bajar de 24 ºC  sobre las 05:00 horas.

Para esta próxima noche se espera que el calor continúe siendo protagonista en gran parte de Euskal Herria, aunque con una ligera tendencia a la baja respecto a la noche anterior. Aunque el descenso térmico será más notorio, el ambiente seguirá siendo bochornoso y potencialmente incómodo para el descanso, especialmente en zonas del interior.

