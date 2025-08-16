EGURALDIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gau beroa Euskal Herriko toki askotan, 30 ºC inguruko tenperaturekin

Gaur gauerako beroa protagonista izatea espero da berriro lurraldeko toki askotan, baina atzokoarekin alderatuta, tenperaturek beheranzko joera hartuko dute.

(Foto de ARCHIVO) Una mujer tumbada en el césped el día en que España ha comenzado a sufrir un "importante" episodio cálido con temperaturas de pleno verano, a 17 de mayo de 2022, en Madrid (España). Algunas zonas de la península rozarán los 40 grados centígrados y noches tropicales. Según la AEMET, este episodio podría convertirse en la ola de calor más temprana en España desde que hay registros. Estas temperaturas tan elevadas se deben a una concurrencia de factores y, en este caso, la Península estará bajo la influencia de una dorsal anticiclónica, una zona de altas presiones en niveles medios y altos de la troposfera en la que se producen movimientos de aire descendentes. Cézaro De Luca / Europa Press 18 MAYO 2022;CALOR;VERANO;CALIDO 17/5/2022

Pertsona bat atseden hartzen. Artxiboko argazkia: Europa Press

author image

EITB

Azken eguneratzea

Bero handiak ez du etenik eman bart Euskal Herrian, tenperatura maximoak 30 ºC-tik gorakoak izan baitira toki askotan, EITBko Meteorologia Zerbitzuak nabarmendu duenez. Urduñan (Bizkaia) eta Uxuen (Nafarroa), adibidez, 31 ºC-ra iritsi dira gauerdian.

Euskal Autonomia Erkidegoari (EAE) dagokionez, datuek erakusten dute Bilbon 27 ºC-ra iritsi direla gauerdian, eta minimoak 22 ºC-tik gorakoak izan dira goizaldean. Donostian ere zaila izan da lo egitea, termometroak 25 ºC-ren bueltan ibili baitira gauerdian, eta 20 ºC inguruan goizaldean. Gasteiztarrek errazago hartu ahal izan dute atseden, gauez 22 ºC-ren bueltan ibili baitira eta 05:00etan 17 ºC-ren bueltan.

Nafarroan, gauean bero handiena Uxuen izan dute, gauerdian 31 ºC eta 26 ºC inguruan goizaldean. Iruñean, balio altuenak 29 ºC-ra iritsi dira gauerdian, eta minimoak ez dira 20 ºC-tik jaitsi.

Ipar Euskal Herrian ere antzekoa izan da joera: Maulen, adibidez, 25 ºC-ra iritsi dira gauerdian, eta 16 ºC-ra goizaldean. Baionan, berriz, termometroak 28 ºC-ra iritsi dira gauean, eta ez dira 24 ºC-tik jaitsi. Antzeko tenperaturak izan dira Biarritzen eta Hendaian, 29 ºC-tik igaro baitute gaua, eta ez dute lortu 24 ºC-tik jaistea goizaldean.

Gaur gauerako beroa protagonista izatea espero da berriro Euskal Herriko toki askotan, baina atzoko gauarekin alderatuta tenperaturak zertxobait jaitsiko dira. Tetsuinguru horretan, giroa sargoria eta atsedenerako deserosoa izaten jarraituko du, batez ere barnealdean.

Alerta Meteorologikoak Araba Bizkaia Gasteiz maule Donostia Euskal Autonomia Erkidegoa Iruñea Nafarroa Biarritz Jaiak Gipuzkoa Baiona Aisia Iparralde Bero-boladak Bilbo Eguraldia Euskadi Turismo Uda

Eguraldiari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu