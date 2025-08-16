Gau beroa Euskal Herriko toki askotan, 30 ºC inguruko tenperaturekin
Gaur gauerako beroa protagonista izatea espero da berriro lurraldeko toki askotan, baina atzokoarekin alderatuta, tenperaturek beheranzko joera hartuko dute.
Bero handiak ez du etenik eman bart Euskal Herrian, tenperatura maximoak 30 ºC-tik gorakoak izan baitira toki askotan, EITBko Meteorologia Zerbitzuak nabarmendu duenez. Urduñan (Bizkaia) eta Uxuen (Nafarroa), adibidez, 31 ºC-ra iritsi dira gauerdian.
Euskal Autonomia Erkidegoari (EAE) dagokionez, datuek erakusten dute Bilbon 27 ºC-ra iritsi direla gauerdian, eta minimoak 22 ºC-tik gorakoak izan dira goizaldean. Donostian ere zaila izan da lo egitea, termometroak 25 ºC-ren bueltan ibili baitira gauerdian, eta 20 ºC inguruan goizaldean. Gasteiztarrek errazago hartu ahal izan dute atseden, gauez 22 ºC-ren bueltan ibili baitira eta 05:00etan 17 ºC-ren bueltan.
Nafarroan, gauean bero handiena Uxuen izan dute, gauerdian 31 ºC eta 26 ºC inguruan goizaldean. Iruñean, balio altuenak 29 ºC-ra iritsi dira gauerdian, eta minimoak ez dira 20 ºC-tik jaitsi.
Ipar Euskal Herrian ere antzekoa izan da joera: Maulen, adibidez, 25 ºC-ra iritsi dira gauerdian, eta 16 ºC-ra goizaldean. Baionan, berriz, termometroak 28 ºC-ra iritsi dira gauean, eta ez dira 24 ºC-tik jaitsi. Antzeko tenperaturak izan dira Biarritzen eta Hendaian, 29 ºC-tik igaro baitute gaua, eta ez dute lortu 24 ºC-tik jaistea goizaldean.
Gaur gauerako beroa protagonista izatea espero da berriro Euskal Herriko toki askotan, baina atzoko gauarekin alderatuta tenperaturak zertxobait jaitsiko dira. Tetsuinguru horretan, giroa sargoria eta atsedenerako deserosoa izaten jarraituko du, batez ere barnealdean.
Astelehenean, ordea, eguraldia zeharo aldatuko da eta tenperatura asko jaitsiko da. Ipar parteko leku askotan balio altuenak 25 ºC azpikoak izango dira eta hegoaldean beroa eramangarriagoa izango da, maximoek ez baitituzte 30 ºC-ak gaindituko.
Sintomarik nabarmenenak zorabioak, konorte galerak eta nekea izan dira.
Aurreikuspenen arabera, termometroak 40 gradutik gora izango dira Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean, eta 35 gradutik gora kostaldean.
Abisuak Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako barnealdeari eragingo dio, baita erdialdeari, Pirinioei eta Nafarroako Ebroko Erriberari ere, eta maximoak 36 gradu artekoak izango dira Ebroren ardatzean. Ostiralean, bero gehiago espero da, eta 41 gradu artekoak izango dira Iruñean eta 40ra artekoak Bilbon.
Atzoko bero itogarriak 40 ºC-ko maximoak utzi zituen Euskadiko 24 udalerritan eta alerta laranja eragin zuen lurralde osoan. Horren ostean, asteazken honetan arintze termiko handia nabaritzen ari gara.
Bederatzi paziente ospitalera eraman behar izan dituzte, eta kasu gehienak Gipuzkoan eta Araban izan dira. Osasun Sailak kontu handiz ibiltzea gomendatzen du, 2025eko Bero Planari jarraituz, bereziki arrisku-populazioetan.
Duela astebete baino gehiagotik Euskal Herria jasaten ari den bero-boladak 40 ºC-tik gorako tenperaturak utzi ditu berriro EAEko 24 udalerritan. Maximoa Laudion (Araba) erregistratu da berriro: 44 gradu neurtu dituzte bertan.
Bero boladak 40ºC-tik gorako tenperaturak utzi ditu 24 udalerritan astearte honetan, eta kostaldean tenperaturak behera egingo duela iragarri du Euskalmetek.
EAE alerta laranjan dago beroagatik, baita Nafarroa eta Ipar Euskal Herria ere. Euskalmetek 40 gradu inguruko tenperaturak aurreikusi ditu barnealdean, eta 30 gradutik gorakoak kostaldean.