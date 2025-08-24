Navarra activa la alerta amarilla por tormentas y fuertes rachas de viento
Navarra permanece este domingo bajo alerta amarilla por tormentas y viento, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El aviso afecta especialmente al centro y al Pirineo navarro, donde las precipitaciones podrán venir acompañadas de granizo y rachas muy intensas de viento.
De acuerdo con el gráfico de previsiones, la probabilidad de tormentas será más alta en el Pirineo navarro, con un 40 % y 70 % de riesgo durante la tarde y la noche. La probabilidad es menor en el centro y en la Ribera del Ebro oriental, entre un 10 % y un 40 %, aunque también se esperan chubascos localmente intensos y fenómenos adversos.
El aviso permanecerá activo desde las 14:00 hasta las 23:59 horas de este domingo, y se recomienda extremar la precaución en desplazamientos y actividades al aire libre, especialmente en las zonas montañosas y de transición al valle.
