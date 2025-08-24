Nafarroak alerta horia aktibatu du ekaitzengatik eta haize-bolada bortitzengatik
Erdialdea, Pirinioak eta Ebroko Erribera izango dira kaltetuenak arratsaldetik gauerdira bitartean, eta txingorra egiteko arriskua ere badago.
Alarma horia aktibatu dute Nafarroan, ekaitzak eta haize bolada bortitzak espero direlako, AEMETek aditzera eman duenez. Nafarroa erdialdean eta Pirinioetan izango omen dute eragin handiena.
Aurreikuspenen arabera, ekaitzak izateko probabilitatea (% 40-70) handiagoa izango da Nafarroako Pirinioetan arratsaldean eta gauean. Probabilitatea, baina, baxuagoa izango da erdialdean eta Ebro ekialdeko Erriberan, % 10 eta % 40 artekoa. Horrez gain, euri-zaparrada handiak eta baldintza gogorrak ere espero dira.
Alerta igandeko 14:00etatik 23:59ra egongo da indarrean. Horrexegatik, joan-etorrietan arreta handiz ibiltzeko gomendatu dute, batez ere mendialdean eta haranetan.
