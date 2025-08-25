El calor vuelve a Euskal Herria
El inicio de semana llega con temperaturas de pleno verano a Euskal Herria. Las máximas rozarán este lunes los 35 grados en varios puntos del interior, con riesgo extremo de incendios en Navarra, mientras que el martes la situación irá cambiando con más nubosidad, descenso térmico y tormentas en la vertiente norte.
Según la Euskalmet, la jornada del lunes despertará calurosa en el interior de Euskadi, especialmente en Álava, donde los termómetros se moverán entre los 32 y los 35 grados, alcanzando los valores más altos en el valle del Ebro. En la costa, la entrada del viento del noroeste rebajará las máximas hasta los 25 grados. En Vitoria se esperan 34 grados, en Bilbao 28 y en San Sebastián 25. El cielo permanecerá despejado en general, aunque en el litoral oriental podrían aparecer intervalos de nubes bajas al final del día.
El calor también será protagonista en Navarra, con un índice de radiación solar muy alto. Esto traerá consigo un riesgo extremo de incendios en la Zona Centro y en la Ribera Sur, mientras que en el norte y resto de la Ribera los niveles serán altos o muy altos. En Pamplona, el día estará dominado por temperaturas de hasta 35 grados, viento del sur y ausencia de precipitaciones.
Por su parte, el País Vasco francés iniciará la semana con un ambiente soleado y muy cálido, con máximas que rondarán los 34 grados y mínimas en torno a los 19. Se mantiene activa una alerta amarilla por tormentas que podrían desarrollarse en puntos aislados durante la noche.
En cambio, el cielo del martes amanecerá con abundante nubosidad en el norte de Euskadi, mientras que en el sur se mantendrá un ambiente más despejado en las primeras horas. A lo largo de la tarde aumentará la inestabilidad con precipitaciones y chubascos, sobre todo al final del día. Las temperaturas descenderán en la mitad norte, aunque se mantendrán más estables en el valle del Ebro.
En Pamplona se espera un ligero alivio térmico, con máximas de 33 grados y posibilidad de algunos chubascos vespertinos. El riesgo de incendios se reducirá, pero persistirá en algunos puntos del centro de la comunidad.
Más húmeda y menos calurosa se presentará la jornada en el País Vasco francés, con máximas en torno a los 26 grados. Las tormentas ganarán protagonismo a lo largo de la tarde y podrán dejar precipitaciones moderadas en distintos puntos del territorio, en un contexto de alerta meteorológica activa.
Más noticias sobre eguraldia
Navarra activa el aviso amarillo por tormentas y fuertes rachas de viento
El centro, Pirineo y la Ribera del Ebro podrán verse afectados entre la tarde y la medianoche, con riesgo de granizo.
El tiempo mejorará para el fin de semana, aunque el domingo podría volver la nubosidad
Con el paso de las horas irán apareciendo claros desde hoy, y el sábado lucirá el sol. La niebla volverá para el último día de la semana, aunque siempre manteniendo la tendencia a templar.
Aviso amarillo por riesgo de precipitaciones intensas en la vertiente cantábrica
Esta tarde se esperan chubascos moderados y tormentosos, que podrían ser localmente fuertes y podrían ir acompañados de rachas fuertes de viento. Mañana, jueves, se mantendrá la misma situación hasta el mediodía.
Bajan, por fin, las temperaturas
En la mayoría de las zonas, los valores más altos se mantendrán a partir de hoy por debajo de los 25 ºC, con un aumento progresivo de la nubosidad.
Dejando atrás el calor extremo, los próximos días se avecinan frescos y lluviosos
En la mayoría de las zonas los valores más altos serán inferiores a 25 ºC a partir de mañana, con un aumento progresivo de la nubosidad.
Últimos coletazos de la ola de calor en Euskal Herria antes del cambio radical con acusado descenso de temperaturas
Este domingo han activado la alerta roja en Navarra por temperaturas altas extremas, y continuarán en alerta naranja en Álava e Iparralde, mientras que en Bizkaia y Gipuzkoa contarán con un aviso amarillo. El descenso vendrá acompañado de nubosidad y algo de precipitación, especialmente en Ipar Euskal Herria, donde este lunes activarán un aviso amarillo por riesgo de tormentas.
Kanpezu se corona como la localidad que mayores temperaturas ha registrado este sábado en Euskadi, con 40.2 grados
Euskalmet señala que el viento del noroeste se extiende por el interior y ha provocado una ligera bajada de temperaturas a primera hora de la tarde, especialmente en el norte de Álava.
Riesgo muy elevado de incendios en Euskal Herria
Las autoridades han hecho un llamamiento a evitar cualquier actividad que pueda producir incendios. Navarra mantiene activa la Orden Foral que restringe la actividad agrícola por riesgo de incendios.
Noche tórrida con temperaturas que han rondado los 30 ºC en muchos puntos de Euskal Herria
Para esta próxima noche se espera que el calor continúe siendo protagonista en gran parte del territorio, aunque con una ligera tendencia a la baja respecto a la noche anterior.