El calor vuelve a Euskal Herria

El inicio de semana llega con temperaturas de pleno verano a Euskal Herria. Las máximas rozarán este lunes los 35 grados en varios puntos del interior, con riesgo extremo de incendios en Navarra, mientras que el martes la situación irá cambiando con más nubosidad, descenso térmico y tormentas en la vertiente norte.

Según la Euskalmet, la jornada del lunes despertará calurosa en el interior de Euskadi, especialmente en Álava, donde los termómetros se moverán entre los 32 y los 35 grados, alcanzando los valores más altos en el valle del Ebro. En la costa, la entrada del viento del noroeste rebajará las máximas hasta los 25 grados. En Vitoria se esperan 34 grados, en Bilbao 28 y en San Sebastián 25. El cielo permanecerá despejado en general, aunque en el litoral oriental podrían aparecer intervalos de nubes bajas al final del día.

El calor también será protagonista en Navarra, con un índice de radiación solar muy alto. Esto traerá consigo un riesgo extremo de incendios en la Zona Centro y en la Ribera Sur, mientras que en el norte y resto de la Ribera los niveles serán altos o muy altos. En Pamplona, el día estará dominado por temperaturas de hasta 35 grados, viento del sur y ausencia de precipitaciones.

Por su parte, el País Vasco francés iniciará la semana con un ambiente soleado y muy cálido, con máximas que rondarán los 34 grados y mínimas en torno a los 19. Se mantiene activa una alerta amarilla por tormentas que podrían desarrollarse en puntos aislados durante la noche.

En cambio, el cielo del martes amanecerá con abundante nubosidad en el norte de Euskadi, mientras que en el sur se mantendrá un ambiente más despejado en las primeras horas. A lo largo de la tarde aumentará la inestabilidad con precipitaciones y chubascos, sobre todo al final del día. Las temperaturas descenderán en la mitad norte, aunque se mantendrán más estables en el valle del Ebro.

En Pamplona se espera un ligero alivio térmico, con máximas de 33 grados y posibilidad de algunos chubascos vespertinos. El riesgo de incendios se reducirá, pero persistirá en algunos puntos del centro de la comunidad.

Más húmeda y menos calurosa se presentará la jornada en el País Vasco francés, con máximas en torno a los 26 grados. Las tormentas ganarán protagonismo a lo largo de la tarde y podrán dejar precipitaciones moderadas en distintos puntos del territorio, en un contexto de alerta meteorológica activa.