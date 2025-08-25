Beroa bueltan da Euskal Herrian
Astelehenean tenperatura oso altuak izango dira barnealdean, eta asteartean, berriz, tenperaturak behera egingo du eta zenbait tokitan euria botako du.
Aste hasiera uda beteko tenperaturekin iritsiko da Euskal Herrira. Maximoak 35 gradu ingurukoak izango dira astelehen honetan barnealdeko hainbat puntutan, eta sute-arrisku handia izango da Nafarroan. Asteartean, berriz, egoera aldatzen joango da, hodeiak zabaldu eta tenperaturak jaitsiko dira, eta ipar isurialdean ekaitzek joko dute.
Euskalmeten arabera, astelehen beroa izango dugu Euskadiko barnealdean, bereziki Araban. Bertan, termometroak 32 eta 35 gradu artean ibiliko dira, eta Ebro ibarrean izango dira balio altuenak. Kostaldean, haizeak ipar-mendebaldetik joko du, eta horrek maximoak 25 gradura jaistea eragingo du. Gasteizen 34 gradu izango dira, Bilbon, 28, eta Donostian, 25. Zerua oskarbi egongo da, oro har, baina ekialdeko kostaldean behe-hodeiak ager daitezke egunaren amaieran.
Nafarroan ere beroa izango dugu protagonista. Eguzkiarekin batera, muturreko sute arriskua helduko da Hego Erriberan, eta iparraldean eta Erriberako gainerako lekuetan sute-arriskua izateko maila altuak edo oso altuak izango dira.
Ipar Euskal Herrian, giro eguzkitsu eta oso beroarekin hasiko dugu astea; maximoak 34 gradu ingurukoak izango dira, eta minimoak, 19 ingurukoak. Alerta horia aktibatuko da, ekaitz-arriskua dela eta, gauean zehar tokian-tokian joko baitu.
Astearteko zerua hodei ugarirekin esnatuko da Euskadiko iparraldean, eta hegoaldean, berriz, giro garbiagoa izango dugu lehen orduetan. Arratsaldean, ezegonkortasuna areagotu egingo da, prezipitazioekin eta zaparradekin, batez ere egunaren amaieran.
Iruñean aroak epeltzera egingo du, 33 graduko maximoekin, eta arratsaldeko zaparrada batzuk botako ditu.
Giro hezeagoa eta ez freskoxeagoa izango da Ipar Euskal Herrian, 26 gradu inguruko maximoekin. Ekaitzak nagusituko dira arratsaldean, eta prezipitazio ertainak botako ditu lurraldeko hainbat puntutan.
Eguraldiari buruzko albiste gehiago
Nafarroak abisu horia aktibatu du ekaitzengatik eta haize-bolada bortitzengatik
Erdialdea, Pirinioak eta Ebroko Erribera izango dira kaltetuenak arratsaldetik gauerdira bitartean, eta txingorra egiteko arriskua ere badago.
Hobera egingo du eguraldiak asteburuan, igandean hodeiak itzul daitezkeen arren
Orduek aurrera egin ahala, ostarteak agertzen joango dira ostiral honetan, eta larunbatean eguzkia izango da nagusi. Asteko azken egunerako, lainoak itzuliko dira, baina betiere tenperatura epeltzeko joera mantenduta.
Abisu horia Kantauri isurialdean, prezipitazio handiak izateko arriskua dago eta
Gaur arratsaldean trumoi-zaparradak botako ditu zenbait tokitan, baita haize-bolada bortitzek jo ere. Bihar, osteguna, eguerdira arte iraungo du abisu horiak.
Jaitsi dira, azkenean, tenperaturak
Leku gehienetan 25 ºC azpikoak izango dira balio altuenak gaurtik aurrera, eta hodeiak ere ugarituko dira pixkanaka.
Muturreko beroa atzean utzita, freskoak eta euritsuak izango dira datozen egunak
Leku gehienetan 25 ºC azpikoak izango dira balio altuenak bihartik aurrera, eta hodeiak ere ugarituko dira pixkanaka.
Bero-boladaren azken orduak Euskal Herrian, tenperaturak nabarmen jaitsi eta euria hasi aurretik
Igande honetan, alerta gorria ezarri dute Nafarroan muturreko tenperatura altuengatik, eta alerta laranja Araban eta Ipar Euskal Herrian. Bizkaian eta Gipuzkoan abisu horia izango dute. Alabaina, hodeiak ugarituz joango dira eta euria hasiko da, bereziki Ipar Euskal Herrian. Bihar abisu horia ezarriko dute han ekaitz arriskuagatik.
Larunbatean Kanpezun neurtu dute tenperatura altuena: 40,2 ºC
Euskalmeten arabera, ipar-mendebaldeko haizea barnealdetik zabaldu da eta tenperaturak arinki behera egin du arratsaldeko lehen orduetan, bereziki Arabako iparraldean.
Sute-arrisku oso handia Euskal Herrian
Suteak sor ditzakeen edozein jarduera saihesteko deia egin dute agintariek. Nafarroak aktibo du nekazaritza jarduera sute-arriskuagatik mugatzen duen Foru Agindua.
Gau beroa Euskal Herriko toki askotan, 30 ºC inguruko tenperaturekin
Gaur gauerako beroa protagonista izatea espero da berriro lurraldeko toki askotan, baina atzokoarekin alderatuta, tenperaturek beheranzko joera hartuko dute.