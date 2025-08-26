ALERTAS METEOROLÓGICAS
Aviso amarillo en el litoral por fuerte oleaje

El Departamento de Seguridad ha activado avisos para hoy y mañana por riesgo marítimo costero. Se han adoptado medidas de protección en varios municipios; en Donostia-San Sebastián, la isla y el Paseo Nuevo permanecen cerrados.

Olas en Donostia. Imagen: Danel Martinez.

Euskaraz irakurri: Abisu horia kostaldean abuztuaren 26 eta 27an, olatu handiengatik
author image

EITB

Última actualización

El Departamento de Seguridad ha activado para este martes y miércoles avisos amarillos por riesgo marítimo-costero en la costa de Gipuzkoa y Bizkaia por fuerte oleaje.

Este martes, entre las 19:00 y las 20:00 horas, estará activo el aviso amarillo por impacto de olas en la costa. Por la tarde, se esperan olas de en torno a 2 o 2,5 metros de altura, con una distancia entre ellas de entre 17 y 18 segundos. La pleamar será a las 19:31 horas y se espera que la marea supere los cuatro metros.

Sin embargo, desde este mediodía y durante todo el día de mañana miércoles, también estará activo el aviso amarillo para la navegación en las dos primeras millas.

La previsión de Euskalmet dice que la altura de ola rondará los 2,5 metros. Esta tarde el viento soplará del noroeste con fuerza 2-3 y provocará mar rizada o marejada.

Mañana por la tarde, sin embargo, arreciará y tocará con fuerza de 3 o 4. Pasará de ser un mar rizado a marejadilla, con áreas de marejada.

Medidas

Por este motivo, varias localidades han decidido tomar medidas de prevención. El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, por ejemplo, ha cerrado la isla de Santa Clara y el Paseo Nuevo, además de retirar los dos gabarrones de la playa de La Concha.

Llaman a extremar la precaución en la orilla del mar.

18:00 - 20:00
