Los termómetros superan los 36 grados en Sopuerta y Güeñes, las localidades que más han sufrido el calor este sábado
Varios municipios de Bizkaia han superado la barrera de los 35 grados de temperatura, como Sopuerta, que ha registrado 36,7 grados, Güeñes, con 36,6 grados, Amoroto, con 36,1 grados o Balmaseda y Galdakao, ambos con 35,3 grados, según los datos aportados por la agencia vasca de meteorología Euskalmet.
El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco mantiene activo el aviso amarillo por temperaturas elevadas, tras las máximas de más de 35 grados que se han registrado este sábado en la CAV. También está activo el aviso amarillo por riesgo alto de que se produzcan incendios forestales.
El aviso por temperaturas muy altas estará activo hasta las 20:00 horas. Tal y como se esperaba las temperaturas han rondado los 35 grados en la costa y en la zona cantábrica interior.
Durante la noche de este sábado y la madrugada del domingo el viento del sur seguirá soplando con intensidad, por lo que se prevé las temperaturas no bajen de entre los 20 y 25 grados en la vertiente cantábrica.
Además, en varios municipios vascos se han visto temperaturas cercanas a los 35 grados. Amurrio (Álava) ha medido 34,9 grados, Arteaga (Bizkaia) 34,5 grados y Hondarribia (Gipuzkoa) ha registrado también 34,5 grados.
El lunes estará marcado por temperaturas muy altas en el interior, mientras que el martes se prevé un descenso térmico y la aparición de lluvias en algunos puntos.