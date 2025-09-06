El tiempo
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Los termómetros superan los 36 grados en Sopuerta y Güeñes, las localidades que más han sufrido el calor este sábado

Varios municipios de Bizkaia han superado la barrera de los 35 grados de temperatura, como Sopuerta, que ha registrado 36,7 grados, Güeñes, con 36,6 gradosAmoroto, con 36,1 grados o Balmaseda y Galdakao, ambos con 35,3 grados, según los datos aportados por la agencia vasca de meteorología Euskalmet.

(Foto de ARCHIVO) Un hombre se moja la cara con el agua de una fuente durante la cuarta ola de calor del verano, a 23 de agosto de 2023, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). El Gobierno Vasco ha activado la alerta roja en Euskadi para hoy, por riesgo de temperaturas muy altas, entre las tres y las seis de la tarde, que podrían alcanzar los 41-42 grados en puntos del oeste de la vertiente cantábrica. Según ha informado el Departamento de Seguridad, además, las temperaturas máximas podrían rondar los 36 grados en la zona costera, los 40 grados en la zona cantábrica interior y los 39 grados en la zona de transición y en la del eje del Ebro. El riesgo de incendios forestales es relativamente alto en la Comunidad autónoma vasca por la baja humedad relativa y el viento de componente sur. H.Bilbao / Europa Press 23 AGOSTO 2023;BILBAO;PAIS VASCO;CUARTA OLA DE CALOR;ALERTA ROJA 23/8/2023
Un hombre se refresca en una fuente, en Bilbao
Euskaraz irakurri: Bero sapa Sopuertan eta Gueñesen, 36 gradutik gorako tenperaturekin
author image

EITB

Última actualización

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco mantiene activo el aviso amarillo por temperaturas elevadas, tras las máximas de más de 35 grados que se han registrado este sábado en la CAV. También está activo el aviso amarillo por riesgo alto de que se produzcan incendios forestales.

El aviso por temperaturas muy altas estará activo hasta las 20:00 horas. Tal y como se esperaba las temperaturas han rondado los 35 grados en la costa y en la zona cantábrica interior.

Durante la noche de este sábado y la madrugada del domingo el viento del sur seguirá soplando con intensidad, por lo que se prevé las temperaturas no bajen de entre los 20 y 25 grados en la vertiente cantábrica.

 

Varios municipios de Bizkaia han superado este sábado la barrera de los 35 grados de temperatura, como Sopuerta, que ha registrado 36,7 grados, Güeñes, con 36,6 grados, Amoroto, con 36,1 grados o Balmaseda y Galdakao, ambos con 35,3 grados, según los datos aportados por la agencia vasca de meteorología Euskalmet.

Además, en varios municipios vascos se han visto temperaturas cercanas a los 35 grados. Amurrio (Álava) ha medido 34,9 grados, Arteaga (Bizkaia) 34,5 grados y Hondarribia (Gipuzkoa) ha registrado también 34,5 grados.

Incendios Alertas Meteorológicas Gipuzkoa Araba-Álava Bizkaia Olas de calor Eguraldia Verano

Más noticias sobre eguraldia

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La lluvia y el granizo ponen 'a remojo' varios rincones de Navarra este domingo por la tarde

Se han cumplido los pronósticos y a partir de las 17:00 horas ha comenzado a llover con fuerza, con tormentas acompañadas de granizo en puntos localizados. Ha sido en Goizueta donde más ha caído, 24,9 litros en media hora. En Bera se han acumulado 21,9 litros, y en Pamplona, aunque con menos agua acumulada (15,3 litros) agosto se ha despedido con buenos chaparrones.  

Cargar más