El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco mantiene activo el aviso amarillo por temperaturas elevadas, tras las máximas de más de 35 grados que se han registrado este sábado en la CAV. También está activo el aviso amarillo por riesgo alto de que se produzcan incendios forestales.

El aviso por temperaturas muy altas estará activo hasta las 20:00 horas. Tal y como se esperaba las temperaturas han rondado los 35 grados en la costa y en la zona cantábrica interior.



Durante la noche de este sábado y la madrugada del domingo el viento del sur seguirá soplando con intensidad, por lo que se prevé las temperaturas no bajen de entre los 20 y 25 grados en la vertiente cantábrica.