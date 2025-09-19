Llega el cambio de tiempo a partir del sábado: lluvia y bajada de temperaturas
El calor y el ambiente soleado de los últimos días dará paso a un fin de semana de ambiente otoñal a partir del sábado, con bajada de temperaturas y lluvia.
Según la previsión de la Agencia Vasca de Meteorología (Euskalmet), hoy, viernes, empezarán a bajar las temperaturas, pero todavía se superarán los 30 grados de máxima tanto en la costa como en el interior. Por ello, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco volverá a activar el aviso amarillo por altas temperaturas entre las 13:00 y las 20:00 horas. Bizkaia y Gipuzkoa también estarán bajo aviso amarillo durante toda la jornada por riesgo de incendios forestales.
Durante la mañana predominarán las nubes de tipo medio y alto, pero a partir de la tarde aparecerán nubes de evolución y se pueden producir algunos chubascos dispersos de carácter tormentoso.
El sábado llega el cambio. De madrugada se pueden producir algunos chubascos dispersos, que tenderán a remitir durante la mañana, aunque las nubes medias y altas serán abundantes. Durante las primeras horas el viento soplará todavía del sur y hará calor, aunque a partir del mediodía el viento irá girando al norte, empezando por la costa vizcaína, y las temperaturas irán bajando, registrándose las mínimas del día a últimas horas.
Además, aparecerán nubes más compactas y se producirán chubascos de carácter tormentoso, que pueden ser localmente intensos. Por ello, Aemet activará el aviso amarillo por lluvias y tormentas en toda Navarra.
El domingo se espera un descenso acusado de las temperaturas, ya que las máximas no pasarán de los 20 grados. Además, se prevén precipitaciones sobre todo en la vertiente cantábrica.
Aviso amarillo este jueves y viernes en Bizkaia y Gipuzkoa por temperaturas máximas que llegarán a los 35 grados
Este episodio de calor se prolongará hasta el sábado, y el domingo volverá el tiempo otoñal con una bajada brusca de las temperaturas.
Nubes y claros, para la última semana de verano
La próxima semana llegará con pocos cambios, ya que la nubosidad y los claros irán alternando, e incluso tendremos sirimiri ocasional.
El tiempo mejora este fin de semana con sol el domingo y temperaturas en ascenso
Hoy tendremos un día marcado por la nubosidad y algunas lluvias débiles en la vertiente cantábrica, pero el tiempo tenderá a mejorar en Euskadi a lo largo del fin de semana, con cielos más despejados y un notable ascenso de las temperaturas de cara al domingo.
Agosto de 2025 fue el tercer agosto más cálido en el mundo
Con 16,60 °C de media global, agosto de 2025 se sitúa como el tercer más cálido desde que existen registros, solo por detrás de 2023 y 2024. Mientras el suroeste europeo ardía bajo olas de calor, Australia y parte de Sudamérica registraron temperaturas por debajo de la media.
Con la tarde ha llegado el cambio anunciado y el calor ha dado un respiro
La noche ha sido, tanto en la costa como en el interior, con temperaturas de entre 25 y 29 ºC de madrugada. La jornada ha amanecido con un ambiente similar pero por la tarde ha llegado el cambio, que hará que refresque notablemente el inicio de la semana.
Los termómetros superan los 36 grados en Sopuerta y Güeñes, las localidades que más han sufrido el calor este sábado
Varios municipios de Bizkaia han superado la barrera de los 35 grados de temperatura, como Sopuerta, que ha registrado 36,7 grados, Güeñes, con 36,6 grados, Amoroto, con 36,1 grados o Balmaseda y Galdakao, ambos con 35,3 grados, según los datos aportados por la agencia vasca de meteorología Euskalmet.
Aviso amarillo este sábado por temperaturas que rondarán los 34 ºC en la costa
Además, para el domingo se ha activado otro aviso amarillo por riesgo de incendios forestales, especialmente en la vertiente cantábrica, debido a la intensidad del viento del sur y a las altas temperaturas.
Ambiente revuelto y fresco hasta el miércoles, cuando regresa el verano de manera fugaz
Comenzamos la semana con cielos nubosos, chubascos aislados y temperaturas máximas de 22º. El miércoles vuelve el tiempo veraniego, con sol y 30º en muchos puntos. Será algo pasajero ya que el jueves regresa la lluvia y un descenso del mercurio.
La lluvia y el granizo ponen 'a remojo' varios rincones de Navarra este domingo por la tarde
Se han cumplido los pronósticos y a partir de las 17:00 horas ha comenzado a llover con fuerza, con tormentas acompañadas de granizo en puntos localizados. Ha sido en Goizueta donde más ha caído, 24,9 litros en media hora. En Bera se han acumulado 21,9 litros, y en Pamplona, aunque con menos agua acumulada (15,3 litros) agosto se ha despedido con buenos chaparrones.