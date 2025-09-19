Llega el cambio de tiempo a partir del sábado: lluvia y bajada de temperaturas

El calor y el ambiente soleado de los últimos días dará paso a un fin de semana de ambiente otoñal a partir del sábado, con bajada de temperaturas y lluvia.

Según la previsión de la Agencia Vasca de Meteorología (Euskalmet), hoy, viernes, empezarán a bajar las temperaturas, pero todavía se superarán los 30 grados de máxima tanto en la costa como en el interior. Por ello, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco volverá a activar el aviso amarillo por altas temperaturas entre las 13:00 y las 20:00 horas. Bizkaia y Gipuzkoa también estarán bajo aviso amarillo durante toda la jornada por riesgo de incendios forestales.

Durante la mañana predominarán las nubes de tipo medio y alto, pero a partir de la tarde aparecerán nubes de evolución y se pueden producir algunos chubascos dispersos de carácter tormentoso.

El sábado llega el cambio. De madrugada se pueden producir algunos chubascos dispersos, que tenderán a remitir durante la mañana, aunque las nubes medias y altas serán abundantes. Durante las primeras horas el viento soplará todavía del sur y hará calor, aunque a partir del mediodía el viento irá girando al norte, empezando por la costa vizcaína, y las temperaturas irán bajando, registrándose las mínimas del día a últimas horas.

Además, aparecerán nubes más compactas y se producirán chubascos de carácter tormentoso, que pueden ser localmente intensos. Por ello, Aemet activará el aviso amarillo por lluvias y tormentas en toda Navarra.

El domingo se espera un descenso acusado de las temperaturas, ya que las máximas no pasarán de los 20 grados. Además, se prevén precipitaciones sobre todo en la vertiente cantábrica.