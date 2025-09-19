Eguraldi aldaketa larunbat arratsaldetik aurrera: tenperaturak behera eta euria
Larunbat eguerdian haizeak iparraldera egingo du eta tenperaturak jaitsiko dira. Gainera, arratsaldean bero-hodeiak agertuko dira eta baliteke zaparrada trumoitsuak izatea. Igandean giro motelagoa eta nabarmen freskoagoa izango da.
Azken egunotako beroa atzean utzi, eta, larunbat eguerditik aurrera, tenperaturak jaitsi eta euria egingo du.
Euskalmeten eguraldi iragarpenaren arabera, ostiralean tenperaturak jaisten hasiko dira, baina oraindik 30 graduko maximoak gaindituko dira kostaldean eta barnealdean. Hori dela eta, Segurtasun Sailak abisu horia aktibatuko du 13:00etatik 20:00etara. Halaber, Bizkaia eta Gipuzkoa abisupean egongo dira baso-sute arriskuagatik.
Egunaren hasieran erdi eta goi mailako hodeiak agertuko dira, baina arratsaldean hodei trinkoagoak agertuko dira, eta han eta hemenka euria egingo du. Ekaitzak ere jo dezake.
Larunbatean etorriko da aldaketa. Goizean oraindik giroa epela izango da hego haizeari esker. Goizak aurrera egin ahala, ordea, haizeak ipar-mendebaldera egingo du, Bizkaiko kostaldetik hasita, eta tenperaturak jaitsi egingo dira.
Arratsalde erditik aurrera giro nahasiagoa izango da, eta leku batzuetan gaineran zaparrada mardulak bota ditzake. Halaber, kazkabarra ere egin dezake. Hori dela eta, Aemetek abisu horiak aktibatuko ditu Nafarroa osoan, euria eta ekaitzengatik.
Igandean tenperaturak nabarmen jaitsiko dira, eta maximoak 20 gradukoak izango dira. Gainera, euria egingo du batez ere ipar isurialdean.
