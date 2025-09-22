Aviso amarillo por precipitaciones intensas para este lunes en Euskadi
El Departamento de Seguridad ha activado a partir de las 15:00 horas de este lunes un aviso amarillo en previsión de fuertes precipitaciones que podrían ir acompañadas de granizo y prolongarse hasta la medianoche.
Seguridad prevé que se superen los 15 litros por metro cuadrado en una hora en zonas de la vertiente cantábrica y en especial en la costa.
Se esperan chubascos moderados localmente fuertes y tormentosos en algunos puntos que podrían llegar acompañadas de granizo pequeño.
El martes el cielo estará de nuevo nublado en la mitad norte y la nubosidad se extenderá a puntos de la mitad sur, aunque en el Valle del Ebro el tiempo continuará siendo soleado. Chubascos ocasionales, más intensos en la vertiente cantábrica. Temperaturas sin demasiados cambios. El viento será inicialmente flojo y variable, después se fijará de componente norte y se intensificará.
Durante la primera mitad del miércoles el cielo seguirá nublado y lloverá de manera ocasional, especialmente en la mitad norte. A partir de la tarde la lluvia irá a menos y disminuirá la nubosidad. Viento del oeste por la mañana; girará al norte durante las horas centrales y se intensificará un poco. Temperaturas otoñales.
A partir del jueves se espera que suban las temperaturas y tienda a escampar, y seguirá igual el viernes.
