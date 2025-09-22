DENBORA
Abisu horia arratsaldetik aurrera, prezipitazio handiak botako ditu eta

Aurreikuspenen arabera, ordubetean metro koadroko 15 litro baino gehiago pilatuko dira isurialde kantauriarrean eta, bereziki, kostaldean.
euria lluvia irun
Euria. Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Segurtasun Sailak abisu horia aktibatu du astelehen honetan, 15:00etatik gauerdira, prezipitazio handiak botako dituelako eta txingor arriskua dagoelako.

Ordubetean metro koadroko 15 litro baino gehiago pilatzea aurreikusten da, Kantauri isurialdean eta kostaldean bereziki.

Zenbait tokitan trumoi-zaparradak izango dira, eta txingor txikia ere bota dezake.

Asteartean iparraldean zerua oso hodeitsu egongo da eta behe-hodeiak hegoaldeko zenbait lekutara zabalduko dira; Ebro ibarrean giroak eguzkitsu jarraituko du. Noizbehinka zaparradak egingo ditu, indar handiagoz Kantauri isurialdean. Tenperaturan, aldaketa handirik ez. Egunaren hasieran haizea ahul eta aldakor ibiliko da; eguerdi aldera iparraldetik joko du eta indartu egingo da.

Asteazkenaren lehenengo partean zerua oso hodeitsu egongo da eta noizbehinka euria egingo du, batez ere iparraldean. Arratsaldetik aurrera ateri izango dugu eta hodeiak gutxitu egingo dira. Goizean mendebaldeko haizea ibiliko da; eguerdi aldera iparraldera aldatu eta indartu egingo da. Tenperaturak balio freskoetan jarraituko du.

Ostegunetik aurrera tenperaturak gora egitea eta atertzea espero da, eta ostiralean bide horri jarraituko dio eguraldiak.

