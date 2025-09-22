Abisu horia arratsaldetik aurrera, prezipitazio handiak botako ditu eta
Segurtasun Sailak abisu horia aktibatu du astelehen honetan, 15:00etatik gauerdira, prezipitazio handiak botako dituelako eta txingor arriskua dagoelako.
Ordubetean metro koadroko 15 litro baino gehiago pilatzea aurreikusten da, Kantauri isurialdean eta kostaldean bereziki.
Zenbait tokitan trumoi-zaparradak izango dira, eta txingor txikia ere bota dezake.
Asteartean iparraldean zerua oso hodeitsu egongo da eta behe-hodeiak hegoaldeko zenbait lekutara zabalduko dira; Ebro ibarrean giroak eguzkitsu jarraituko du. Noizbehinka zaparradak egingo ditu, indar handiagoz Kantauri isurialdean. Tenperaturan, aldaketa handirik ez. Egunaren hasieran haizea ahul eta aldakor ibiliko da; eguerdi aldera iparraldetik joko du eta indartu egingo da.
Asteazkenaren lehenengo partean zerua oso hodeitsu egongo da eta noizbehinka euria egingo du, batez ere iparraldean. Arratsaldetik aurrera ateri izango dugu eta hodeiak gutxitu egingo dira. Goizean mendebaldeko haizea ibiliko da; eguerdi aldera iparraldera aldatu eta indartu egingo da. Tenperaturak balio freskoetan jarraituko du.
Ostegunetik aurrera tenperaturak gora egitea eta atertzea espero da, eta ostiralean bide horri jarraituko dio eguraldiak.
Eguraldiari buruzko albiste gehiago
Giro grisa, freskoa eta bustia udari agur esateko
Zaparrada ugari espero dira, eta askotan mardulak izango dira, isurialde atlantikoan gehienbat. Tenperaturari dagokionez, maximoak ez dira 18 ºC-tik gora pasatuko.
1970etik hirugarren udarik beroena amaitu da Euskadin
Ekainean, uztailean eta abuztuan hiru bero-bolada izan dira: lehena ekainaren 18tik 21era, bigarrena ekainaren 27tik uztailaren 1era eta hirugarrena abuztuaren 10etik 17ra.
Eguraldi aldaketa larunbat arratsaldetik aurrera: tenperaturak behera eta euria
Larunbat eguerdian haizeak iparraldera egingo du eta tenperaturak jaitsiko dira. Gainera, arratsaldean bero-hodeiak agertuko dira eta baliteke zaparrada trumoitsuak izatea. Igandean giro motelagoa eta nabarmen freskoagoa izango da.
Abisu horia ezarri dute ostegunerako eta ostiralerako Bizkaian eta Gipuzkoan, 35 graduko tenperaturak direla eta
Datozen egunei begira, beroa egingo du eta bero bolada larunbatera arte luzatuko da. Hala ere, igandean udazken giroa itzuliko da eta tenperaturak nabarmen jaitsiko dira.
Hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira udako azken astean
Hurrengo astea aldaketa gutxirekin dator. Izan ere, hodeiak eta ostarteak tartekatuz joango dira, eta zirimiria ere izango dugu noizbehinka.
Eguraldiak hobera egingo du asteburu honetan; igandean eguzkia izango dugu eta tenperaturek gora egingo dute
Gaur hodeiak eta euri txikia izango ditugu isurialde atlantikoan, baina eguraldiak hobera egingo du Euskadin asteburuan zehar, zerua oskarbi egongo baita batzuetan eta tenperaturak nabarmen egingo baitu gora igandera begira.
2025eko abuztua beroenetan hirugarrena izan da
Batezbesteko globala 16,60°C izanik, 2025eko abuztua beroetan hirugarrena izan da erregistroak daudenetik, 2023 eta 2024aren atzetik. Europako hego-mendebaldea bero-boladen pean erretzen ari zen bitartean, Australiak eta Hego Amerikako zati batek batezbestekoaren azpiko tenperaturak izan zituzten.
Arratsaldearekin batera etorri da iragarritako aldaketa, eta atseden eman du beroak
Gau tropikala izan da bart, kostan zein barnealdean. 25 eta 29 ºC arteko tenperaturak egon dira goizaldean, eta antzeko giroarekin argitu du egunak. Igande arratsaldean etorri da aldaketa, eta aste hasieran nabarmen freskatuko du.
Bero sapa Sopuertan eta Gueñesen, 36 gradutik gorako tenperaturekin
Gaurko beroenak Sopuertan eta Gueñesen neurtu dituzte (36,7 ºC eta 36,6 ºC). Euskalmeten arabera, Amoroton 36,1 ºC harrapatu dituzte, eta Balmasedan eta Galdakaon, 35,3 ºC.