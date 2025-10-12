Tiempo soleado, en general, y riesgo de tormentas y chubascos en el sur
La semana que viene el tiempo será soleado, con temperaturas templadas, y de cara al próximo fin de semana se espera un aumento de las temperaturas y que el cielo se aclare aún más.
El tiempo soleado se mantendrá la semana que viene, es decir, continuará la tendencia del fin de semana, aunque en el sur se registrará alguna tormenta y algún chubasco.
Hoy seguiremos con tiempo soleado, con el cielo azul. No obstante, durante la tarde irán llegando algunas ubes altas por el sur y podrían velar parcialmente el cielo. Durante la mañana soplará el viento de componente sur flojo y por la tarde entrará la brisa en la vertiente cantábrica. Las temperaturas serán parecidas o subirán ligeramente, especialmente en la mitad norte.
El lunes veremos algunos cambios a lo largo de la tarde. Volverán a predominar los cielos poco nubosos, con algunos intervalos de nubes altas durante la mañana. Por la tarde se formarán nubes de evolución que pueden dejar algunos chubascos con tormentas en la mitad sur. Viento del sur girando a este-noreste por la tarde. Las temperaturas sin grandes cambios.
El martes no veremos muchos cambios. Cielos, en general, poco nubosos por la mañana. Por la tarde aumentarán las nubes bajas en la vertiente cantábrica y también las nubes de evolución que pueden dejar algún chubasco con alguna tormenta en el interior. Viento de componente sur girando a norte por la tarde. Las temperaturas máximas bajarán, especialmente en la mitad norte.
El miércoles estará más claro, y para el jueves se espera un aumento de temperatura. Para el fin de semana se espera la misma tendencia, con cielos claros, y sin que llueva.
Más noticias sobre el tiempo
Temperaturas que superarán los 20 grados y ambiente soleado durante todo el fin de semana
El viento soplará del sur y las temperaturas máximas rondarán los 25 grados. Está previsto que la próxima semana continúe el ambiente primaveral.
Vuelve el sol
La semana también comenzará con tiempo estable y soledado. Tanto el lunes como el martes las máximas superarán los 20 grados, a pesar de que de madrugada el ambiente refrescará considerablemente.
El domingo refrescará notablemente
Las temperaturas serán mucho más frescas que las del sábado y lloverá en todo el territorio.
Nubosidad hoy y mañana, lluvias a partir del domingo
Viernes y sábado transcurrirán con nubes pero sin lluvias significativas, mientras que el domingo se esperan precipitaciones débiles en la vertiente cantábrica y una bajada de las temperaturas. El lunes continuará la inestabilidad con cielos nubosos y valores muy similares.
Aviso amarillo en Navarra, por tormentas y lluvias
Además, la Confederación Hidrográfica del Ebro ha advertido de la posibilidad de que este domingo se puedan producir crecidas súbitas en cauces menores y barrancos.
Sol y temperaturas al alza para hoy, antes de un fin de semana de contrastes
Tendremos un viernes soleado, con nieblas persistentes en algunos puntos del interior y máximas que subirán ligeramente. El sábado será una jornada más cálida y agradable, pero el domingo se esperan nubes, viento del norte y posibilidad de lluvias débiles.
Aviso amarillo por precipitaciones intensas para este lunes en Euskadi
Se prevé que se superen los 15 litros por metro cuadrado en una hora en zonas de la vertiente cantábrica y en especial en la costa.
Día gris, fresco y lluvioso para despedir el verano
Se esperan precipitaciones, que pueden ser intensas en algunos momentos, sobretodo en la vertiente cantábrica. Las temperaturas no superarán los 18 ºC.
Acaba en Euskadi el tercer verano más caluroso desde 1970
A lo largo de los meses de junio, julio y agosto se han contabilizado hasta tres olas de calor: la primera entre el 18 y 21 de junio, la segunda del 27 de junio al 1 de julio y la tercera entre el 10 y el 17 de agosto.