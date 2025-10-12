Tiempo soleado, en general, y riesgo de tormentas y chubascos en el sur

El tiempo soleado se mantendrá la semana que viene, es decir, continuará la tendencia del fin de semana, aunque en el sur se registrará alguna tormenta y algún chubasco.

Hoy seguiremos con tiempo soleado, con el cielo azul. No obstante, durante la tarde irán llegando algunas ubes altas por el sur y podrían velar parcialmente el cielo. Durante la mañana soplará el viento de componente sur flojo y por la tarde entrará la brisa en la vertiente cantábrica. Las temperaturas serán parecidas o subirán ligeramente, especialmente en la mitad norte.

El lunes veremos algunos cambios a lo largo de la tarde. Volverán a predominar los cielos poco nubosos, con algunos intervalos de nubes altas durante la mañana. Por la tarde se formarán nubes de evolución que pueden dejar algunos chubascos con tormentas en la mitad sur. Viento del sur girando a este-noreste por la tarde. Las temperaturas sin grandes cambios.

El martes no veremos muchos cambios. Cielos, en general, poco nubosos por la mañana. Por la tarde aumentarán las nubes bajas en la vertiente cantábrica y también las nubes de evolución que pueden dejar algún chubasco con alguna tormenta en el interior. Viento de componente sur girando a norte por la tarde. Las temperaturas máximas bajarán, especialmente en la mitad norte.

El miércoles estará más claro, y para el jueves se espera un aumento de temperatura. Para el fin de semana se espera la misma tendencia, con cielos claros, y sin que llueva.