Eguraldi eguzkitsua, oro har, eta ekaitz eta zaparrada arriskua hegoaldean

Datorren astean, eguraldi eguzkitsua izango da, tenperatura epelarekin, eta hurrengo asteburuari begira, tenperatura igoera eta zerua are gehiago argitzea espero da.

EGURALDI ZORAGARRIA ORION
Orio.
EITB

Eguraldi eguzkitsua nagusituko da datorren astean, hau da, asteburuko joerari eutsiko dio. Hala ere, ekaitz eta zaparradaren bat botako du hegoaldean.

Gaur, zerua urdin izango da. Arratsaldean, hegoaldetik goi-hodeiak iritsiko dira, eta baliteke une batzuetan zerua zurixka ikustea, lausotuta. Hegoaldeko haize leuna ibiliko da goizean eta brisa ibiliko da arratsaldean isurialde atlantikoan. Tenperatura maximoak antzekoak edo zertxobait altuagoak izango dira, bereziki isurialde atlantikoan.

Astelehenean, aldaketa batzuk ikusiko ditugu arratsaldean. Goizean, zerua hodei gutxirekin egongo da, goi-hodeien tarte batzuekin. Arratsaldean, bero-hodeiak garatuko dira eta zaparradak eta ekaitza izan daitezke hegoaldean. Hego-haizea ibiliko da, eta eki ipar-ekialdera egingo du arratsaldean. Tenperaturan ez da aldaketa handirik izango.

Asteartean, ez dugu aldaketa handirik izango. Zerua, oro har, hodei gutxirekin egongo da goizean. Arratsaldean, berriz, behe-hodeiak ugarituko dira isurialde atlantikoan eta bero-hodeiak barnealdean; zaparrada trumoitsu batzuk bota ditzake barnealdean. Hego ukituko haizea ibiliko da eta iparraldekoa nagusituko da arratsaldean. Tenperatura maximoak jaitsi egingo dira, bereziki ipar partean.

Asteazkenean, argiago egongo da, eta tenperatura igoera espero da ostegunerako. Astebururako ere, joera berbera espero da, zeru argiarekin eta euri konturik gabe.

