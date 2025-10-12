Eguraldi eguzkitsua, oro har, eta ekaitz eta zaparrada arriskua hegoaldean
Datorren astean, eguraldi eguzkitsua izango da, tenperatura epelarekin, eta hurrengo asteburuari begira, tenperatura igoera eta zerua are gehiago argitzea espero da.
Eguraldi eguzkitsua nagusituko da datorren astean, hau da, asteburuko joerari eutsiko dio. Hala ere, ekaitz eta zaparradaren bat botako du hegoaldean.
Gaur, zerua urdin izango da. Arratsaldean, hegoaldetik goi-hodeiak iritsiko dira, eta baliteke une batzuetan zerua zurixka ikustea, lausotuta. Hegoaldeko haize leuna ibiliko da goizean eta brisa ibiliko da arratsaldean isurialde atlantikoan. Tenperatura maximoak antzekoak edo zertxobait altuagoak izango dira, bereziki isurialde atlantikoan.
Astelehenean, aldaketa batzuk ikusiko ditugu arratsaldean. Goizean, zerua hodei gutxirekin egongo da, goi-hodeien tarte batzuekin. Arratsaldean, bero-hodeiak garatuko dira eta zaparradak eta ekaitza izan daitezke hegoaldean. Hego-haizea ibiliko da, eta eki ipar-ekialdera egingo du arratsaldean. Tenperaturan ez da aldaketa handirik izango.
Asteartean, ez dugu aldaketa handirik izango. Zerua, oro har, hodei gutxirekin egongo da goizean. Arratsaldean, berriz, behe-hodeiak ugarituko dira isurialde atlantikoan eta bero-hodeiak barnealdean; zaparrada trumoitsu batzuk bota ditzake barnealdean. Hego ukituko haizea ibiliko da eta iparraldekoa nagusituko da arratsaldean. Tenperatura maximoak jaitsi egingo dira, bereziki ipar partean.
Asteazkenean, argiago egongo da, eta tenperatura igoera espero da ostegunerako. Astebururako ere, joera berbera espero da, zeru argiarekin eta euri konturik gabe.
20 gradutik gorako tenperaturak eta giro eguzkitsua asteburu osoan
Hegoaldeko haizea ibiliko da, eta tenperatura maximoak 25 gradu ingurukoak izango dira. Badirudi datorren astean ere ildo horri helduko diola eguraldiak.
Eguzkiak aginduko du hurrengo ordu eta egunetan
Astelehenean eta asteartean maximoak 20 gradutik gorakoak izango dira, nahiz eta goizaldean giroa nabarmen freskatuko den.
Nabarmen freskatuko du igandean
Tenperatura larunbatekoa baino askoz freskoagoa izango da, eta euria egingo du han-hemen.
Hodeiak gaur eta bihar, euria igandetik aurrera
Ostiralean eta larunbatean hodeiak izango dira, baina ez du euri askorik egingo; igandean, berriz, prezipitazio txikia egongo da isurialde atlantikoan, eta tenperaturak behera egingo du. Astelehenean, ezegonkortasunak jarraituko du, zerua hodeitsu egongo baita eta balioak aurreko egunetako oso antzekoak izango baitira.
Abisu horia Nafarroan, ekaitzengatik eta euriagatik
Horrez gain, Ebroko Konfederazio Hidrografikoak ohartarazi du igande honetan ur-goraldiak izan daitezkeela ubide txikietan eta amildegietan.
Eguzkia eta tenperaturak gora gaur, kontraste handiko asteburua baino lehen
Ostiral eguzkitsua izango dugu, behe-lainoarekin barnealdeko zenbait puntutan, eta maximoak apur bat igoko dira. Larunbata epelagoa eta atseginagoa izango da, baina igandean hodeiak, iparraldeko haizea eta euri txikia espero dira.
Abisu horia arratsaldetik aurrera, prezipitazio handiak botako ditu eta
Aurreikuspenen arabera, ordubetean metro koadroko 15 litro baino gehiago pilatuko dira isurialde kantauriarrean eta, bereziki, kostaldean.
Giro grisa, freskoa eta bustia udari agur esateko
Zaparrada ugari espero dira, eta askotan mardulak izango dira, isurialde atlantikoan gehienbat. Tenperaturari dagokionez, maximoak ez dira 18 ºC-tik gora pasatuko.
1970etik hirugarren udarik beroena amaitu da Euskadin
Ekainean, uztailean eta abuztuan hiru bero-bolada izan dira: lehena ekainaren 18tik 21era, bigarrena ekainaren 27tik uztailaren 1era eta hirugarrena abuztuaren 10etik 17ra.