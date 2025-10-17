El fin de semana comenzará con sol y acabará con lluvias débiles en la vertiente cantábrica
El tiempo estable de los últimos días dará paso a un cambio de tendencia a partir del domingo en Euskadi.
Según la previsión de Euskalmet, el viernes y el sábado se mantendrá el ambiente soleado en casi todo el territorio, con temperaturas agradables que superarán los 25 grados en algunos puntos del interior y del sur.
El sábado el viento del sur se intensificará, aunque entrará la brisa por la tarde en el litoral. Los termómetros subirán, especialmente en el norte, con máximas de hasta 27 °C en Bilbao y Baiona, 26 °C en Donostia y 24 °C en Vitoria-Gasteiz.
El domingo, sin embargo, se espera un cambio. Habrá brumas y nieblas matinales, y el cielo tenderá a cubrirse a lo largo del día. Podrían registrarse lluvias débiles por la tarde-noche en la vertiente cantábrica, sobre todo en zonas de costa. El viento del norte cobrará fuerza a partir de la tarde, con rachas fuertes y algunas muy fuertes en áreas expuestas. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente, pero las máximas descenderán, sobre todo en el interior.
El lunes continuarán los intervalos nubosos y no se descartan precipitaciones débiles. El viento será flojo y de componente norte, y las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios.
