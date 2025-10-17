EL TIEMPO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El fin de semana comenzará con sol y acabará con lluvias débiles en la vertiente cantábrica

El viernes y el sábado predominará el tiempo soleado, pero el domingo volverán las nubes y las lluvias débiles en la vertiente cantábrica. Las temperaturas descenderán ligeramente.
GRAFCAV5172. BILBAO, 13/10/2025.- Los árboles con hoja de otoño este lunes junto a la ria de Bilbao, donde semana anticiclónica viene acompañada de temperaturas suaves en la cornisa cantábrica. EFE/Luis Tejido
Euskaraz irakurri: Asteburua eguzkiarekin hasiko da eta kantauri isurialdean euri txikia egingo du
author image

EITB

Última actualización

El tiempo estable de los últimos días dará paso a un cambio de tendencia a partir del domingo en Euskadi. 

Según la previsión de Euskalmet, el viernes y el sábado se mantendrá el ambiente soleado en casi todo el territorio, con temperaturas agradables que superarán los 25 grados en algunos puntos del interior y del sur.

El sábado el viento del sur se intensificará, aunque entrará la brisa por la tarde en el litoral. Los termómetros subirán, especialmente en el norte, con máximas de hasta 27 °C en Bilbao y Baiona, 26 °C en Donostia y 24 °C en Vitoria-Gasteiz.

El domingo, sin embargo, se espera un cambio. Habrá brumas y nieblas matinales, y el cielo tenderá a cubrirse a lo largo del día. Podrían registrarse lluvias débiles por la tarde-noche en la vertiente cantábrica, sobre todo en zonas de costa. El viento del norte cobrará fuerza a partir de la tarde, con rachas fuertes y algunas muy fuertes en áreas expuestas. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente, pero las máximas descenderán, sobre todo en el interior.

El lunes continuarán los intervalos nubosos y no se descartan precipitaciones débiles. El viento será flojo y de componente norte, y las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios.

Previsión del tiempo para los próximos días

Hoy
Martes 2, dic
Mañana
Martes 2, dic
Pasado
Martes 2dic
map image
Temperaturas máximas y mínimas
Mín. Máx.
Eguraldia

Más noticias sobre eguraldia

Cargar más