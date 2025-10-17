EGURALDIA

Asteburua eguzkiarekin hasiko da eta igandean euri txikia egin dezake kantauri isurialdean

Ostiralean eta larunbatean eguraldi eguzkitsua nagusituko da, baina igandean hodeiak itzuliko dira eta euri txikia egingo du kantauri isurialdean.
Azken egunetako eguraldi egonkorrak joera aldaketa ekarriko du igandetik aurrera Euskadin. 

Euskalmeten iragarpenaren arabera, ostiralean eta larunbatean giro eguzkitsua izango dugu ia lurralde osoan, eta tenperatura atseginak 25 gradutik gorakoak izango dira barnealdeko eta hegoaldeko zenbait tokitan.

Larunbatean hegoaldeko haizeak indarra hartuko du, eta arratsaldean brisa sartuko da kostaldean. Termometroek gora egingo dute, batez ere iparraldean, eta maximoak 27 graduraino igoko dira Bilbon eta Baionan, 26 graduraino Donostian eta 24 ° graduraino Gasteizen.

Igandean, ordea, aldaketa espero da. Goizean lanbroa eta lainoa izango dira, eta zerua estaltzeko joera izango da egunean zehar. Baliteke arratsalde-gau partean euri txikia egitea kantauri isurialdean, batez ere kostaldean. Iparraldeko haizeak indarra hartuko du arratsaldetik aurrera, bolada gogorrekin, eta batzuk oso gogorrak izango dira haizeguneetan. Tenperatura minimoak apur bat igoko dira, baina maximoak jaitsi egingo dira, batez ere barnealdean.

Astelehenean hodei-tarteek jarraituko dute, eta ez da baztertzen prezipitazio txikia egitea. Haizea ahula eta iparraldekoa izango da, eta tenperaturak ez du aldaketa handirik izango.

