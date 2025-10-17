Asteburua eguzkiarekin hasiko da eta igandean euri txikia egin dezake kantauri isurialdean
Azken egunetako eguraldi egonkorrak joera aldaketa ekarriko du igandetik aurrera Euskadin.
Euskalmeten iragarpenaren arabera, ostiralean eta larunbatean giro eguzkitsua izango dugu ia lurralde osoan, eta tenperatura atseginak 25 gradutik gorakoak izango dira barnealdeko eta hegoaldeko zenbait tokitan.
Larunbatean hegoaldeko haizeak indarra hartuko du, eta arratsaldean brisa sartuko da kostaldean. Termometroek gora egingo dute, batez ere iparraldean, eta maximoak 27 graduraino igoko dira Bilbon eta Baionan, 26 graduraino Donostian eta 24 ° graduraino Gasteizen.
Igandean, ordea, aldaketa espero da. Goizean lanbroa eta lainoa izango dira, eta zerua estaltzeko joera izango da egunean zehar. Baliteke arratsalde-gau partean euri txikia egitea kantauri isurialdean, batez ere kostaldean. Iparraldeko haizeak indarra hartuko du arratsaldetik aurrera, bolada gogorrekin, eta batzuk oso gogorrak izango dira haizeguneetan. Tenperatura minimoak apur bat igoko dira, baina maximoak jaitsi egingo dira, batez ere barnealdean.
Astelehenean hodei-tarteek jarraituko dute, eta ez da baztertzen prezipitazio txikia egitea. Haizea ahula eta iparraldekoa izango da, eta tenperaturak ez du aldaketa handirik izango.
Eguraldi eguzkitsua, oro har, eta ekaitz eta zaparrada arriskua hegoaldean
Datorren astean, eguraldi eguzkitsua izango da, tenperatura epelarekin, eta hurrengo asteburuari begira, tenperatura igoera eta zerua are gehiago argitzea espero da.
20 gradutik gorako tenperaturak eta giro eguzkitsua asteburu osoan
Hegoaldeko haizea ibiliko da, eta tenperatura maximoak 25 gradu ingurukoak izango dira. Badirudi datorren astean ere ildo horri helduko diola eguraldiak.
Eguzkiak aginduko du hurrengo ordu eta egunetan
Astelehenean eta asteartean maximoak 20 gradutik gorakoak izango dira, nahiz eta goizaldean giroa nabarmen freskatuko den.
Nabarmen freskatuko du igandean
Tenperatura larunbatekoa baino askoz freskoagoa izango da, eta euria egingo du han-hemen.
Hodeiak gaur eta bihar, euria igandetik aurrera
Ostiralean eta larunbatean hodeiak izango dira, baina ez du euri askorik egingo; igandean, berriz, prezipitazio txikia egongo da isurialde atlantikoan, eta tenperaturak behera egingo du. Astelehenean, ezegonkortasunak jarraituko du, zerua hodeitsu egongo baita eta balioak aurreko egunetako oso antzekoak izango baitira.
Abisu horia Nafarroan, ekaitzengatik eta euriagatik
Horrez gain, Ebroko Konfederazio Hidrografikoak ohartarazi du igande honetan ur-goraldiak izan daitezkeela ubide txikietan eta amildegietan.
Eguzkia eta tenperaturak gora gaur, kontraste handiko asteburua baino lehen
Ostiral eguzkitsua izango dugu, behe-lainoarekin barnealdeko zenbait puntutan, eta maximoak apur bat igoko dira. Larunbata epelagoa eta atseginagoa izango da, baina igandean hodeiak, iparraldeko haizea eta euri txikia espero dira.
Abisu horia arratsaldetik aurrera, prezipitazio handiak botako ditu eta
Aurreikuspenen arabera, ordubetean metro koadroko 15 litro baino gehiago pilatuko dira isurialde kantauriarrean eta, bereziki, kostaldean.
Giro grisa, freskoa eta bustia udari agur esateko
Zaparrada ugari espero dira, eta askotan mardulak izango dira, isurialde atlantikoan gehienbat. Tenperaturari dagokionez, maximoak ez dira 18 ºC-tik gora pasatuko.