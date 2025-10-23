La borrasca Benjamín deja olas superiores a cinco metros de altura en la costa vasca
Además, las estaciones meteorológicas de Euskalmet han registrado rachas de viento de 146 km/h (Matxitxako), 120 km/h (Santa Clara, Donostia) y 117 km/h (Punta Galea).
Más noticias sobre eguraldia
Será noticia: Borrasca Benjamín, alerta en el sector ganadero y 45 años de la tragedia de Ortuella
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Rachas de viento de más de 100 km/h y olas de más de 5 metros para la jornada de hoy
El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado durante toda la jornada el aviso amarillo por viento y alerta naranja por olas. Por otra parte, Aemet ha activado el aviso amarillo por viento en el norte y en la Ribera. Además, Meteofrance ha activado en los Pirineos Atlánticos, de la que es parte Iparralde, la alerta naranja por viento y olas.
Comienzo de semana otoñal tras pasar el ecuador de octubre
El lunes arrancará con cielos nublados y algunos chubascos, que se volverán a repetir el martes. El miércoles las nubes darán una tregua y subirá la temperatura.
El Cometa Lemmon, visible 1.350 años después
El Cometa Lemmon vuelve a ser visible desde la tierra, tras 1.350 años de órbita. Concretamente, la última vez que fue visible desde la tierra fue en el siglo VII. El próximo martes será el día que más cerca pase de la tierra, a 89 millones de kilómetros de distancia.
El fin de semana comenzará con sol y acabará con lluvias débiles en la vertiente cantábrica
El viernes y el sábado predominará el tiempo soleado, pero el domingo volverán las nubes y las lluvias débiles en la vertiente cantábrica. Las temperaturas descenderán ligeramente.
Tiempo soleado, en general, y riesgo de tormentas y chubascos en el sur
La semana que viene el tiempo será soleado, con temperaturas templadas, y de cara al próximo fin de semana se espera un aumento de las temperaturas y que el cielo se aclare aún más. En Navarra, en cambio, Aemet ha activado el aviso amarillo por tormentas y lluvias, en el Pirineo navarro.
Temperaturas que superarán los 20 grados y ambiente soleado durante todo el fin de semana
El viento soplará del sur y las temperaturas máximas rondarán los 25 grados. Está previsto que la próxima semana continúe el ambiente primaveral.
Vuelve el sol
La semana también comenzará con tiempo estable y soledado. Tanto el lunes como el martes las máximas superarán los 20 grados, a pesar de que de madrugada el ambiente refrescará considerablemente.
El domingo refrescará notablemente
Las temperaturas serán mucho más frescas que las del sábado y lloverá en todo el territorio.