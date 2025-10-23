La borrasca Benjamín deja olas superiores a cinco metros de altura en la costa vasca

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado durante toda la jornada el aviso amarillo por viento y alerta naranja por olas. Por otra parte, Aemet ha activado el aviso amarillo por viento en el norte y en la Ribera. Además, Meteofrance ha activado en los Pirineos Atlánticos, de la que es parte Iparralde, la alerta naranja por viento y olas.