La borrasca Benjamín deja olas superiores a cinco metros de altura en la costa vasca

La borrasca Benjamín deja olas superiores a cinco metros de altura en la costa vasca
Euskaraz irakurri: Benjamin depresioak bost metrotik gorako olatuak utzi ditu euskal kostaldean
EITB

Además, las estaciones meteorológicas de Euskalmet han registrado rachas de viento de 146 km/h (Matxitxako), 120 km/h (Santa Clara, Donostia) y 117 km/h (Punta Galea).

