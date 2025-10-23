Abisu horia
Benjamin borraskak bost metrotik gorako olatuak eragin ditu euskal kostaldean

La borrasca Benjamín deja olas superiores a cinco metros de altura en la costa vasca
Euskalmeten estazio meteorologikoek neurtutakoaren arabera, haize-ufada zakarrak izaten ari dira: 146 km/h (Matxitxako), 120 km/h (Santa Klara, Donostia) eta 117 km/h-koak (Galea), besteak beste. 

