Será noticia: Borrasca Benjamín, alerta en el sector ganadero y 45 años de la tragedia de Ortuella

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Viento en Donostia / San Sebastián. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Benjamin borraska, alerta abeltzaintza sektorean eta Ortuellako tragediaren 45. urteurrena
Agencias | EITB

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 23 de octubre de 2025:

- Borrasca Benjamín: La borrasca Benjamín dejará vientos de más de 100 km/h en las próximas horas en Euskal Herria y un temporal marítimo en la costa, con olas que podrán superar los 5 metros. Por ello, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado durante toda la jornada el aviso amarillo por viento y alerta naranja por olas. Por otra parte, Aemet ha activado el aviso amarillo por viento en el norte y en la Ribera. Además, Meteofrance ha activado en los Pirineos Atlánticos, de la que es parte Iparralde, la alerta naranja por viento y olas.

Alerta en el sector ganadero: La expansión de la dermatosis nodular contagiosa (DNC) del ganado vacuno ha encendido todas las alarmas. Aunque en Euskadi todavía no se ha detectado ningún caso, el brote en Francia y en la provincia de Girona, donde ya se han sacrificado más de 2.000 reses, ha llevado a las instituciones a intensificar las medidas preventivas.

45 años de la tragedia de Ortuella: Hoy se cumplen 45 años de la tragedia de Ortuella. El 23 de octubre de 1980, una explosión de gas propano mató a 50 menores y 3 adultos en el colegio público Marcelino Ugalde. El colegio ya no existe, pero el dolor de aquella tragedia perdura en la memoria, 45 años después.  

