La llegada de una borrasca dejará rachas de viento de más de 100 km/h y olas de más de 5 metros
Una nueva borrasca, apodada como Benjamín por Meteofrance, dejará vientos muy fuertes en las próximas horas en Euskal Herria y un temporal marítimo en la costa, con olas que podrán superar los 5 metros.
Por ello, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco activará a partir de la noche de este miércoles y durante toda la jornada del jueves un aviso amarillo por vientos que podrían superar los 100 kilómetros por hora, y una alerta naranja mañana por olas de más de 5 metros.
El aviso por viento se activará a las 21:00 horas de este miércoles porque se esperan rachas de viento que podrían superar los 100 kilómetros por hora en zonas expuestas, especialmente en zonas de montaña del oeste y del sur. En la zonas no expuestas las rachas de viento podrán rondar los 70-80 kilómetros por hora.
Para el jueves, día en el que el aviso estará en vigor hasta el mediodía, se espera que el viento del suroeste gire a oeste-noroeste en las primeras horas de la madrugada en Bizkaia y Gipuzkoa, mientras que en Álava seguirá siendo del suroeste.
Además, Seguridad activará una alerta naranja entre las 08:00 horas y las 14:00 horas del jueves por riesgo para la navegación, cuando se esperan olas que superen los 5 metros. Antes de las ocho y después de las dos de la tarde, la alerta se rebajará a aviso amarillo.
Otro aviso amarillo alertará a la ciudadanía por salpicaduras en paseos y malecones hasta las dos de la tarde.
Avisos y alertas en Navarra e Iparralde
En Navarra el aviso amarillo por viento estará en vigor entre las 03:00 y las 18:00 horas del jueves en la vertiente cantábrica y entre las 03:00 y las 14:00 horas en la Ribera.
Además, Meteofrance ha activado en los Pirineos Atlánticos, de la que es parte Iparralde, la alerta naranja por viento (06:00-15:00) y olas (04:00-10:00) , cuando la alerta pasará a ser aviso amarillo.
