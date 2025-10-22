BORRASCA BENJAMÍN
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La llegada de una borrasca dejará rachas de viento de más de 100 km/h y olas de más de 5 metros

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco activará durante toda la jornada del jueves un aviso amarillo por viento y una alerta naranja mañana por olas. Por otra parte, Aemet activará el aviso amarillo por viento en el norte y en la Ribera. Además, Meteofrance activará en los Pirineos Atlánticos, de la que es parte Iparralde, la alerta naranja por viento y olas.
Paseo-Nuevo-San-Sebastian-olas-efe
Olas en el Paseo Nuevo de San Sebastián. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Borraska batek 100 km/h-tik gorako haize ufadak eta 5 metrotik gorako olatuak eragingo ditu asteazkenean eta ostegunean
author image

EITB

Última actualización

Una nueva borrasca, apodada como Benjamín por Meteofrance, dejará vientos muy fuertes en las próximas horas en Euskal Herria y un temporal marítimo en la costa, con olas que podrán superar los 5 metros.

Por ello, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco activará a partir de la noche de este miércoles y durante toda la jornada del jueves un aviso amarillo por vientos que podrían superar los 100 kilómetros por hora, y una alerta naranja mañana por olas de más de 5 metros.

El aviso por viento se activará a las 21:00 horas de este miércoles porque se esperan rachas de viento que podrían superar los 100 kilómetros por hora en zonas expuestas, especialmente en zonas de montaña del oeste y del sur. En la zonas no expuestas las rachas de viento podrán rondar los 70-80 kilómetros por hora.

Para el jueves, día en el que el aviso estará en vigor hasta el mediodía, se espera que el viento del suroeste gire a oeste-noroeste en las primeras horas de la madrugada en Bizkaia y Gipuzkoa, mientras que en Álava seguirá siendo del suroeste.

Además, Seguridad activará una alerta naranja entre las 08:00 horas y las 14:00 horas del jueves por riesgo para la navegación, cuando se esperan olas que superen los 5 metros. Antes de las ocho y después de las dos de la tarde, la alerta se rebajará a aviso amarillo.

Otro aviso amarillo alertará a la ciudadanía por salpicaduras en paseos y malecones hasta las dos de la tarde. 

Avisos y alertas en Navarra e Iparralde

En Navarra el aviso amarillo por viento estará en vigor entre las 03:00 y las 18:00 horas del jueves en la vertiente cantábrica y entre las 03:00 y las 14:00 horas en la Ribera. 

Además, Meteofrance ha activado en los Pirineos Atlánticos, de la que es parte Iparralde, la alerta naranja por viento (06:00-15:00) y olas (04:00-10:00) , cuando la alerta pasará a ser aviso amarillo. 

 

Alertas Meteorológicas Tormentas Comunidad Autonóma Vasca Araba-Álava Bizkaia Gipuzkoa Navarra Iparralde Eguraldia

Más noticias sobre eguraldia

Cargar más
Publicidad
X