Borraska batek 100 km/h-tik gorako haize ufadak eta 5 metrotik gorako olatuak eragingo ditu
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia aktibatuko du ostegunean haizeagatik eta alerta laranja, olatuengatik. Bestalde, Aemetek abisu horia ezarriko du Nafarroa iparraldean eta Erriberan haizeagatik. Gainera, Meteofrancek alerta laranja iragarri du haizeagatik eta olatuengatik Ipar Euskal Herria barne hartzen duen Pirinio Atlantikoetan.
Uda sasoiko giroa atzean utzi eta eguraldi aldaketa iritsiko da iluntzetik aurrera Euskal Herrira. Benjamin izeneko (Meteofrancek horrela izendatu du) borraska batek 100 km/h-tik gorako haize ufadak eta 5 metrotik gorako olatuak eragingo ditu datozen orduotan Euskal Herrian.
Hori dela eta, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia ezarriko du asteazken gauetik aurrera (osteguna barne) 100 km/h-tik gorako haize boladak espero direlako.
Haizeari dagokion abisu horia 21:00etan sartuko da indarrean. Haize tokietan 100 km/h-tik gorako boladak neurtu daitezke, bereziki mendebaldean eta hegoaldean. Gainerako tokietan ere haizeak gogor joko du.
Ostegunari begira, haizeari dagokion abisu horia eguerdira arte egongo da indarrean.
Gainera, nabigaziorako alerta laranja indarrean egongo da kostaldean, 08:00etatik 14:00etara, 5 metrotik gorako olatuak espero direlako. Aurretik eta ondoren abisu horia aktibatuko da.
Horrez gain, itsasaldeko arriskuagatik abisu horia ezarriko du Segurtasun Sailak 08:00etatik 14:00etara, eta arreta eskatu du bereziki pasealeku eta malekoi inguruetan.
Abisuak eta alertak Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, ostegunean
Nafarroan, haizeari dagokion abisu horia 03:00etatik 18:00etara egongo da indarrean iparraldean, eta 03:00etatik 14:00etara, berriz, Erriberan.
Gainera, Meteofrancek alerta laranja iragarri du Pirinio Atlantikoetan, haizeagatik (06:00-15:00) eta olatuengatik (04:00-10:00).
