TRÁFICO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Cortada la N-1 en Villabona, en sentido San Sebastián, tras hacer la tijera un camión

El vehículo pesado ocupa los dos carriles de la calzada, lo que ha generado retenciones de hasta siete kilómetros. Mientras tanto, la Ertzaintza está desviando el tráfico por Irura y Aduna. 

Euskaraz irakurri: N-1 errepidea itxita Villabonan, Donostiara bidean, kamioi batek artaziarena egin ostean
author image

EITB

Última actualización

Mañana complicada en el tramo guipuzcoano de la N-1. El accidente de un camión que ha hecho la tijera en Villabona (Gipuzkoa) ha provocado el cierre de la vía en sentido Donostia / San Sebastián. 

El vehículo pesado ocupa los dos carriles de la calzada, bloqueando completamente la carretera.

A las 07:30 horas las retenciones alcanzaban los 7 kilómetros. 

Mientras tanto, la Ertzaintza está desviando el tráfico por Irura y Aduna. 

Rachas de viento de más de 100 km/h y olas de más de 5 metros para la jornada de hoy
Accidentes de Tráfico N-1 Villabona Gipuzkoa Sociedad

Más noticias sobre sociedad

Cargar más
Publicidad
X