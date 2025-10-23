Cortada la N-1 en Villabona, en sentido San Sebastián, tras hacer la tijera un camión

Mañana complicada en el tramo guipuzcoano de la N-1. El accidente de un camión que ha hecho la tijera en Villabona (Gipuzkoa) ha provocado el cierre de la vía en sentido Donostia / San Sebastián.

El vehículo pesado ocupa los dos carriles de la calzada, bloqueando completamente la carretera.

A las 07:30 horas las retenciones alcanzaban los 7 kilómetros.

Mientras tanto, la Ertzaintza está desviando el tráfico por Irura y Aduna.