Cortada la N-1 en Villabona, en sentido San Sebastián, tras hacer la tijera un camión
El vehículo pesado ocupa los dos carriles de la calzada, lo que ha generado retenciones de hasta siete kilómetros. Mientras tanto, la Ertzaintza está desviando el tráfico por Irura y Aduna.
Mañana complicada en el tramo guipuzcoano de la N-1. El accidente de un camión que ha hecho la tijera en Villabona (Gipuzkoa) ha provocado el cierre de la vía en sentido Donostia / San Sebastián.
El vehículo pesado ocupa los dos carriles de la calzada, bloqueando completamente la carretera.
A las 07:30 horas las retenciones alcanzaban los 7 kilómetros.
Mientras tanto, la Ertzaintza está desviando el tráfico por Irura y Aduna.
