Albiste izango dira: Benjamin borraska, alerta abeltzaintza sektorean eta Ortuellako tragediaren 45. urteurrena
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko urriaren 23an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Benjamin borraska: Uda sasoiko giroa atzean utzi eta eguraldi aldaketa iritsi da. Benjamin borraskak 100 km/h-tik gorako haize ufadak eta 5 metrotik gorako olatuak eragingo ditu Euskal Herrian. Hori dela eta, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia aktibatu du haizeagatik eta alerta laranja, olatuengatik. Aemetek abisu horia ezarri du Nafarroa iparraldean eta Erriberan haizeagatik, eta Meteofrancek alerta laranja iragarri du haizeagatik eta olatuengatik, Ipar Euskal Herrian.
- Alerta abeltzaintza sektorean: Dermatosi nodularraren agerraldiak alarma guztiak piztu ditu. Euskadin oraindik kasurik atzeman ez den arren, Frantzian eta Gironan (2.000 abelburu baino gehiago hil dituzte) prebentzio neurriak areagotu dituzte erakundeek.
- Ortuellako tragediaren 45. urteurrena: 45 urte bete dira Ortuellako tragedia gertatu zela. 1980ko urriaren 23an, 50 adingabe eta 3 heldu hil ziren Ortuellako Marcelino Ugalde ikastetxe publikoan, gas-leherketa batean. Eskola jada ez da existitzen, baina tragedia haren minak oroimenean irauten du, 45 urte geroago.
100 km/h-tik gorako haize-ufadak eta 5 metrotik gorako olatuak izango ditugu gaur
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia aktibatu du haizeagatik eta alerta laranja, olatuengatik. Bestalde, Aemetek abisu horia ezarri du Nafarroa iparraldean eta Erriberan haizeagatik. Gainera, Meteofrancek alerta laranja iragarri du haizeagatik eta olatuengatik Ipar Euskal Herria barne hartzen duen Pirinio Atlantikoetan.
Udazken giroa eta zaparradak astea hasteko, azken asteotako joera hautsiz
Astelehenean, zerua lainotuta egongo da eta zaparrada batzuk botako ditu, batez ere kostaldean. Asteartea ere antzekoa izango da, baina asteazkenean hodeiak bakandu, eguzkia atera eta tenperaturak gora egingo du.
Lemmon kometa, 1.350 urte eta gero berriro ikusgai
Lemmon kometa lurretik ikus daiteke berriro ere, 1.350 urteko orbitaren ostean. Hain zuzen ere, lurretik ikusi zen azken aldia VII. mendean izan zen. Datorren asteartean izango da lurretik gertuen igaroko den eguna; hain zuzen, 89 milioi kilometrora.
Asteburua eguzkiarekin hasiko da eta igandean euri txikia egin dezake isurialde atlantikoan
Eguraldi eguzkitsua nagusituko da ostiralean eta larunbatean, baina hodeiak itzuliko dira igandean, eta euri txikia egingo du isurialde atlantikoan.
Eguraldi eguzkitsua, oro har, eta ekaitz eta zaparrada arriskua hegoaldean
Datorren astean, eguraldi eguzkitsua izango da, tenperatura epelarekin, eta hurrengo asteburuari begira, tenperatura igoera eta zerua are gehiago argitzea espero da.
20 gradutik gorako tenperaturak eta giro eguzkitsua asteburu osoan
Hegoaldeko haizea ibiliko da, eta tenperatura maximoak 25 gradu ingurukoak izango dira. Badirudi datorren astean ere ildo horri helduko diola eguraldiak.
Eguzkiak aginduko du hurrengo ordu eta egunetan
Astelehenean eta asteartean maximoak 20 gradutik gorakoak izango dira, nahiz eta goizaldean giroa nabarmen freskatuko den.
Nabarmen freskatuko du igandean
Tenperatura larunbatekoa baino askoz freskoagoa izango da, eta euria egingo du han-hemen.
Hodeiak gaur eta bihar, euria igandetik aurrera
Ostiralean eta larunbatean hodeiak izango dira, baina ez du euri askorik egingo; igandean, berriz, prezipitazio txikia egongo da isurialde atlantikoan, eta tenperaturak behera egingo du. Astelehenean, ezegonkortasunak jarraituko du, zerua hodeitsu egongo baita eta balioak aurreko egunetako oso antzekoak izango baitira.