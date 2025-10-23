TITULAR NAGUSIAK
Albiste izango dira: Benjamin borraska, alerta abeltzaintza sektorean eta Ortuellako tragediaren 45. urteurrena

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

Haizea viento Donostia EFE
Haizea Donostian. Artxiboko argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko urriaren 23an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Benjamin borraska: Uda sasoiko giroa atzean utzi eta eguraldi aldaketa iritsi da. Benjamin borraskak 100 km/h-tik gorako haize ufadak eta 5 metrotik gorako olatuak eragingo ditu Euskal Herrian. Hori dela eta, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia aktibatu du haizeagatik eta alerta laranja, olatuengatik. Aemetek abisu horia ezarri du Nafarroa iparraldean eta Erriberan haizeagatik, eta Meteofrancek alerta laranja iragarri du haizeagatik eta olatuengatik, Ipar Euskal Herrian. 

Alerta abeltzaintza sektorean: Dermatosi nodularraren agerraldiak alarma guztiak piztu ditu. Euskadin oraindik kasurik atzeman ez den arren, Frantzian eta Gironan (2.000 abelburu baino gehiago hil dituzte) prebentzio neurriak areagotu dituzte erakundeek.

- Ortuellako tragediaren 45. urteurrena: 45 urte bete dira Ortuellako tragedia gertatu zela. 1980ko urriaren 23an, 50 adingabe eta 3 heldu hil ziren Ortuellako Marcelino Ugalde ikastetxe publikoan, gas-leherketa batean. Eskola jada ez da existitzen, baina tragedia haren minak oroimenean irauten du, 45 urte geroago.

