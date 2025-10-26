Sin cambio de armario, de momento
El viento sur templará el ambiente a partir del martes, aunque también traerá algo de lluvia. Para el próximo fin de semana se esperan temperaturas por encima de los 20 ºC.
Tras unos días frescos y húmedos, la próxima semana volverá a lucir el sol y el viento sur templará el ambiente.
Durante el día de hoy, ambiente otoñal, húmedo y fresco. El cielo estará cubierto durante gran parte del día y el viento del norte será bastante intenso, especialmente en la costa, donde será muy fuerte. Por la tarde, los chubascos serán más aislados. Por la tarde, la nubosidad tenderá a calar y abrirse claros, especialmente en la mitad sur. En el interior las temperaturas máximas se quedarán entre los 12 y los 14 ºC y en la costa rondarán los 15-16 ºC. En muchos puntos del interior las temperaturas mínimas diurnas se medirán a últimas horas.
Comenzaremos la semana con tiempo más estable. Las primeras horas del lunes estarán marcadas por las temperaturas frías y las nieblas en los valles del interior. El resto del día estará soleado en el interior. En el litoral durante la primera mitad del día predominará los intervalos de nubes bajas y todavía se pueden producir algunos chubascos, sobre todo en el este de Gipuzkoa; durante la tarde se abrirán algunos claros, pero volverá a nublarse por la noche, con posibilidad de que pueda llover otra vez. El viento en el interior estará en calma por la mañana y será del norte flojo por la tarde. En la costa predominará el viento del oeste-noroeste. Las máximas subirán un poco, siendo el ascenso más significativo en el interior.
Nubes bajas y nieblas para comenzar el martes. Durante la mañana las nubes se irán disipando dando paso a unas horas soleadas. Por la tarde irán llegando nubes medias y altas por el sur y nos dejarán el cielo un poco velado. El viento predominante va a ser el del sur, que será racheado en el interior. En la costa entrará la brisa. Las temperaturas máximas subirán y rondarán los 20 ºC.
A partir del miércoles se esperan algunos chubascos, y para el fin de semana las temperaturas suben aún más, hasta los 20-24ºC.
Más noticias sobre el tiempo
Inestabilidad y temperaturas frescas para el último fin de semana de octubre
Tras una semana con temperaturas altas, el fin de semana será fresco y no se superarán lo 15 ºC en algunos puntos.
El temporal deja rachas de viento de 167 km/h en Matxitxako y de 120 km/h en Santa Clara
El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado el aviso amarillo por viento y alerta naranja por olas. Por otra parte, en Navarra el aviso amarillo por viento afecta al norte y a la Ribera. Además, Meteofrance mantiene la alerta naranja por viento y olas en los Pirineos Atlánticos, de la que es parte Iparralde.
La borrasca Benjamín deja olas superiores a cinco metros de altura en la costa vasca
Además, las estaciones meteorológicas de Euskalmet han registrado rachas de viento de 146 km/h (Matxitxako), 120 km/h (Santa Clara, Donostia) y 117 km/h (Punta Galea).
Será noticia: Borrasca Benjamín, alerta en el sector ganadero y 45 años de la tragedia de Ortuella
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Comienzo de semana otoñal tras pasar el ecuador de octubre
El lunes arrancará con cielos nublados y algunos chubascos, que se volverán a repetir el martes. El miércoles las nubes darán una tregua y subirá la temperatura.
El Cometa Lemmon, visible 1.350 años después
El Cometa Lemmon vuelve a ser visible desde la tierra, tras 1.350 años de órbita. Concretamente, la última vez que fue visible desde la tierra fue en el siglo VII. El próximo martes será el día que más cerca pase de la tierra, a 89 millones de kilómetros de distancia.
El fin de semana comenzará con sol y acabará con lluvias débiles en la vertiente cantábrica
El viernes y el sábado predominará el tiempo soleado, pero el domingo volverán las nubes y las lluvias débiles en la vertiente cantábrica. Las temperaturas descenderán ligeramente.
Tiempo soleado, en general, y riesgo de tormentas y chubascos en el sur
La semana que viene el tiempo será soleado, con temperaturas templadas, y de cara al próximo fin de semana se espera un aumento de las temperaturas y que el cielo se aclare aún más. En Navarra, en cambio, Aemet ha activado el aviso amarillo por tormentas y lluvias, en el Pirineo navarro.
Temperaturas que superarán los 20 grados y ambiente soleado durante todo el fin de semana
El viento soplará del sur y las temperaturas máximas rondarán los 25 grados. Está previsto que la próxima semana continúe el ambiente primaveral.