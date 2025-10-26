Tras unos días frescos y húmedos, la próxima semana volverá a lucir el sol y el viento sur templará el ambiente.

Durante el día de hoy, ambiente otoñal, húmedo y fresco. El cielo estará cubierto durante gran parte del día y el viento del norte será bastante intenso, especialmente en la costa, donde será muy fuerte. Por la tarde, los chubascos serán más aislados. Por la tarde, la nubosidad tenderá a calar y abrirse claros, especialmente en la mitad sur. En el interior las temperaturas máximas se quedarán entre los 12 y los 14 ºC y en la costa rondarán los 15-16 ºC. En muchos puntos del interior las temperaturas mínimas diurnas se medirán a últimas horas.

Comenzaremos la semana con tiempo más estable. Las primeras horas del lunes estarán marcadas por las temperaturas frías y las nieblas en los valles del interior. El resto del día estará soleado en el interior. En el litoral durante la primera mitad del día predominará los intervalos de nubes bajas y todavía se pueden producir algunos chubascos, sobre todo en el este de Gipuzkoa; durante la tarde se abrirán algunos claros, pero volverá a nublarse por la noche, con posibilidad de que pueda llover otra vez. El viento en el interior estará en calma por la mañana y será del norte flojo por la tarde. En la costa predominará el viento del oeste-noroeste. Las máximas subirán un poco, siendo el ascenso más significativo en el interior.

Nubes bajas y nieblas para comenzar el martes. Durante la mañana las nubes se irán disipando dando paso a unas horas soleadas. Por la tarde irán llegando nubes medias y altas por el sur y nos dejarán el cielo un poco velado. El viento predominante va a ser el del sur, que será racheado en el interior. En la costa entrará la brisa. Las temperaturas máximas subirán y rondarán los 20 ºC.

A partir del miércoles se esperan algunos chubascos, y para el fin de semana las temperaturas suben aún más, hasta los 20-24ºC.