El tiempo apacible de las últimas horas cambiará con la llegada del nuevo mes. Noviembre trae consigo la llegada de un frente traerá lluvia y bajada de temperaturas.

El viernes tendremos más nubosidad que el jueves. Se alternarán las nubes de tipo medio y alto con algunos claros. La nubosidad se acumulará principalmente en el oeste y se puedan escapar algunas gotas durante la mañana; por la tarde la probabilidad de lluvia aumentará y no se descarta que se produzca algún chubasco más significativo. Soplará el viento del suroeste y lo hará con fuerza, con rachas muy fuertes en zonas expuestas, especialmente a últimas horas del día y en el oeste. Las temperaturas sin grandes cambios.

El sábado nos afectará un frente. Durante la mañana soplará el viento del suroeste con fuerza y apenas lloverá. Sin embargo, a lo largo de la tarde el viento girará a oeste-noroeste y comenzará a llover, especialmente en la mitad oeste del territorio, donde localmente se pueden producir chubascos algo más intensos. Las temperaturas máximas bajarán, sobre todo por la tarde; entonces el viento se fijará del noroeste e irá refrescando.

El domingo ambiente más fresco. Las temperaturas descenderán en todo el territorio y las máximas rondarán los 14-16 ºC en el interior y los 17-18 ºC en el litoral. Cielos muy nubosos con chubascos, más frecuentes en la mitad norte y por la mañana. Por la tarde los chubascos tenderán a remitir y por la noche los cielos quedarán con nubes y claros. Viento del oeste/noroeste con rachas fuertes en el litoral.