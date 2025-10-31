Euria eta tenperaturaren jaitsiera ekarriko dituen fronte batekin hasiko dugu azaroa
Eguraldi aldaketa izango dugu larunbatean. Fronte bat helduko da gurera, eta arratsaldean euria izango dugu eta tenperatura maximoek behera egingo dute.
Azken orduetan izandako eguraldi atseginak aldatu egingo da hilabete berriarekin. Azaroarekin batera frente bat helduko da gurera. Euria egingo du eta tenperaturak jaitsi egingo dira.
Ostiralean ostegunean baino hodei gehiago izango dugu. Erdi mailako hodeiak, goi-hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira. Hodeitza mendebaldean pilatuko da batik bat, eta ez da baztertzen tanta batzuk egitea goizean; arratsaldean euria egiteko probabilitatea handiagoa da eta zaparrada mardulagoren bat egin dezake. Hego-mendebaldeko haizea ibiliko da eta gogor joko du, bolada oso gogorrekin haizeguneetan, bereziki egunaren amaieran eta mendebaldean. Tenperaturan ez da gorabehera handirik izango.
Larunbatean fronte batek eragingo digu. Goizean hego-mendebaldeko haizea harro ibiliko da eta ia ez du euririk egingo. Arratsaldean, ordea, haizeak mendebal/ipar-mendebaldera egingo du eta euria hasiko du. Euria, gehienbat, mendebaldean egingo du eta zaparrada mardulago batzuk bota ditzake. Tenperatura maximoak jaitsi egingo dira, bereziki arratsaldean; orduan, haizea ipar-mendebaldetik finkatu eta freskatu egingo du.
Igandean giro freskoagoa izango dugu. Tenperaturak behera egingo du, maximoak 14-16 ºC ingurukoak izango dira barnealdean eta 17-18 ºC ingurukoak kostaldean. Zerua oso hodeitsu egongo da eta zaparradak botako ditu, sarriago ipar partean eta goizean. Arratsaldean atertzera egingo du eta gauean ostarteak irekiko dira. Mendebal/ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, bolada gogorrekin kostaldean.
