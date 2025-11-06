El viento seguirá soplando con fuerza hoy, con la costa en aviso amarillo por riesgo marítimo

El viento continuará siendo protagonista este jueves en Euskadi. Aunque las rachas más extremas han remitido respecto a la pasada madrugada, seguirán soplando con fuerza a lo largo del día, especialmente en la vertiente cantábrica. El Departamento de Seguridad mantiene activo el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero, con especial atención a la pleamar de esta tarde, cuando las olas podrían alcanzar los dos metros y medio de altura.

La previsión indica que los momentos más delicados se producirán entre las cuatro y las seis de la tarde, coincidiendo con la marea alta. Para mañana, viernes, se esperan condiciones similares durante la madrugada, también bajo aviso.

La noche ha estado marcada por el temporal. En Bilbao, las mareas vivas han provocado el desbordamiento de la ría en Zorrozaurre, aunque sin daños destacables. Las rachas de viento han superado los 140 kilómetros por hora en zonas expuestas de Bizkaia, como Orduña. En Navarra, un camión vacío ha volcado en Tebas a causa del viento, dejando un herido.

El temporal ha afectado también al tráfico aéreo. Seis vuelos tuvieron que ser desviados a la noche en el aeropuerto de Loiu debido a las fuertes rachas, que impidieron aterrizar con seguridad.

A lo largo del día, se espera que el viento vaya amainando progresivamente, aunque todavía soplará con intensidad, y que las precipitaciones den paso a algunos claros. Aun así, el Departamento de Seguridad mantendrá durante las próximas horas los avisos por impacto de olas en la costa y por riesgo de incendios forestales en el interior.