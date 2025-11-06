Haizeak gogor jotzen jarraituko du gaur, itsasaldeko arriskuagatik abisu horian
Haize bizia eta olatu handiak izango ditugu gaur ere, marea biziak, atzo Bilboko itsasadarrak gainezka egin eta Loiuko aireportuan hainbat desbideratze izan ostean. Segurtasun Sailak olatuen inpaktuagatiko abisuari eutsiko dio gaur arratsaldeko itsasgoran.
Haizeak protagonista izaten jarraituko du gaur ere. Nahiz eta goizaldeko boladarik gogorrenak baretu diren, egunean zehar gogor jotzen jarraituko dute, batez ere Kantauri isurialdean. Segurtasun Sailak abisu horia indarrean mantendu du itsasaldeko arriskuagatik. Arreta berezia eskatzen dute arratsaldeko itsasgorari, olatuek bi metro eta erdiko altuera izan baitezakete.
Iragarpenaren arabera, unerik zailenak arratsaldeko laurak eta seiak bitartean izango dira, itsasgorarekin batera. Biharko, ostirala, antzeko baldintzak espero dira goizaldean, eta abisupean jarraituko dugu.
Gaua denboraleak jarraituko du. Bilbon, marea biziek itsasadarraren gainezka egitea eragin dute Zorrozaurren, baina ez du aparteko kalterik eragin. Haize-boladek 140 km/h-ko abiadura gainditu dute Bizkaiko haizeguneetan, Urduñan kasu. Nafarroan, kamioi huts bat irauli da Tebasen, haizearen ondorioz, eta zauritu bat utzi du.
Sei hegaldi desbideratu behar izan zituzten gauean Loiuko aireportuan, bolada gogorren ondorioz.
Egunean zehar, haizea pixkanaka baretuko dela espero da, baina oraindik ere gogor joko du, eta prezipitazioek ostarte batzuk zabalduko dituzte. Hala eta guztiz ere, Segurtasun Sailak kostaldean olatuen inpaktuagatik eta barnealdean baso-suteak izateko arriskuagatik abisuak mantenduko ditu datozen orduetan.
