Haizeak gogor jotzen jarraituko du gaur, itsasaldeko arriskuagatik abisu horian

Haize bizia eta olatu handiak izango ditugu gaur ere, marea biziak, atzo Bilboko itsasadarrak gainezka egin eta Loiuko aireportuan hainbat desbideratze izan ostean. Segurtasun Sailak olatuen inpaktuagatiko abisuari eutsiko dio gaur arratsaldeko itsasgoran.

Haizea Donostian. Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Haizeak protagonista izaten jarraituko du gaur ere. Nahiz eta goizaldeko boladarik gogorrenak baretu diren, egunean zehar gogor jotzen jarraituko dute, batez ere Kantauri isurialdean. Segurtasun Sailak abisu horia indarrean mantendu du itsasaldeko arriskuagatik. Arreta berezia eskatzen dute arratsaldeko itsasgorari, olatuek bi metro eta erdiko altuera izan baitezakete.

Iragarpenaren arabera, unerik zailenak arratsaldeko laurak eta seiak bitartean izango dira, itsasgorarekin batera. Biharko, ostirala, antzeko baldintzak espero dira goizaldean, eta abisupean jarraituko dugu.

Gaua denboraleak jarraituko du. Bilbon, marea biziek itsasadarraren gainezka egitea eragin dute Zorrozaurren, baina ez du aparteko kalterik eragin. Haize-boladek 140 km/h-ko abiadura gainditu dute Bizkaiko haizeguneetan, Urduñan kasu. Nafarroan, kamioi huts bat irauli da Tebasen, haizearen ondorioz, eta zauritu bat utzi du.

Sei hegaldi desbideratu behar izan zituzten gauean Loiuko aireportuan, bolada gogorren ondorioz.

Egunean zehar, haizea pixkanaka baretuko dela espero da, baina oraindik ere gogor joko du, eta prezipitazioek ostarte batzuk zabalduko dituzte. Hala eta guztiz ere, Segurtasun Sailak kostaldean olatuen inpaktuagatik eta barnealdean baso-suteak izateko arriskuagatik abisuak mantenduko ditu datozen orduetan.

Haizeak 167 km/h-ko abiadura gainditu du Matxitxakon eta 120 km/h-ko boladak neurtu dira Donostian, denboralearen eraginez                                      

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia aktibatu du haizeagatik eta alerta laranja, olatuengatik. Bestalde, haizeari dagokion abisu horia iragarri du Aemetek Nafarroa iparraldean eta Erriberan, haizeagatik. Gainera, Meteofrancek alerta laranja ezarri du haizeagatik eta olatuengatik Ipar Euskal Herria barne hartzen duten Pirinio Atlantikoetan.

