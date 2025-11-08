Primera nevada en el Pirineo navarro: Belagua amanece con un fino manto blanco

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado el aviso amarillo por viento y alerta naranja por olas. Por otra parte, en Navarra el aviso amarillo por viento afecta al norte y a la Ribera. Además, Meteofrance mantiene la alerta naranja por viento y olas en los Pirineos Atlánticos, de la que es parte Iparralde.