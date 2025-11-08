INVIERNO
Primera nevada en el Pirineo navarro: Belagua amanece con un fino manto blanco

Belagua nieve 2025
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Lehen elurtea Nafarroako Pirinioetan: Belagua mantu zuri fin batekin esnatu da
author image

EITB

Última actualización

El puerto de Belagua, en el Pirineo navarro, ha amanecido con espesores de alrededor de cinco centímetros y temperaturas de apenas un grado.

Navarra Temporales Olas de Frío Eguraldia

