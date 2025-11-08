NEGUAN
Lehen elurtea Nafarroako Pirinioetan: Belagua mantu zuri fin batekin esnatu da

Belagua nieve 2025
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Belaguako mendatea, Nafarroako Pirinioetan, 5 zentimetro inguruko elur geruzarekin eta 1 ºC-ko tenperaturarekin esnatu da larunbat honetan.

Nafarroa Denboraleak Hotz boladak Eguraldia

