Lehen elurtea Nafarroako Pirinioetan: Belagua mantu zuri fin batekin esnatu da
Belaguako mendatea, Nafarroako Pirinioetan, 5 zentimetro inguruko elur geruzarekin eta 1 ºC-ko tenperaturarekin esnatu da larunbat honetan.
Asteburu euritsu eta haizetsua, eta hobekuntza nabarmena igandean EAEn
Euria eta haizea izango dira nagusi gaur eta larunbatean, bereziki isurialde atlantikoan. Igandean, aldiz, giro lasai eta eguzkitsuagoa espero da, eta tenperaturak apur bat gora egingo du.
Haizeak gogor jotzen jarraituko du gaur, eta itsasaldeko arriskuagatik ezarritako abisu horia ere bai
Haize zakarra eta olatu handiak izango ditugu gaur ere. Marea biziek atzo Bilboko itsasadarrak gainezka egitea eragin zuten, eta Loiuko aireportuan lurreratzekoak ziren hainbat hegazkin beste aireportuetara bideratu behar izan ostean. Segurtasun Sailak itsaso zakarragatiko abisuari eutsiko dio gaur arratsaldeko itsasgoran.
Badakizu kolore biziek zergatik tindatzen duten zerua?
Ohiko fenomenoa da, urte osoan zehar gertatzen dena. Gaur, beharrezkoak diren baldintzak izan dira ikusi ahal izateko: hego-haizea eta goi-hodeiak.
Euria eta tenperaturaren jaitsiera ekarriko dituen fronte batekin hasiko dugu azaroa
Eguraldi aldaketa izango dugu larunbatean. Fronte bat helduko da gurera, eta arratsaldean euria izango dugu eta tenperatura maximoek behera egingo dute.
Armairu aldaketarik ez, oraingoz
Hego-haizeak giroa epelduko du asteartetik aurrera, nahiz eta euri apur bat ere ekarriko duen. Datorren astebururako, 20 ºC-tik gorako tenperatura espero da.
Ezegonkortasuna eta tenperatura freskoak izango dira nagusi urriko azken asteburuan
Astean zehar tenperatura altuak izan ondoren, asteburuan fresko izango dugu eta zenbait tokitan termometroak ez dira 15 ºC-tik gora helduko.
Haizeak 167 km/h-ko abiadura gainditu du Matxitxakon eta 120 km/h-ko boladak neurtu dira Donostian, denboralearen eraginez
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia aktibatu du haizeagatik eta alerta laranja, olatuengatik. Bestalde, haizeari dagokion abisu horia iragarri du Aemetek Nafarroa iparraldean eta Erriberan, haizeagatik. Gainera, Meteofrancek alerta laranja ezarri du haizeagatik eta olatuengatik Ipar Euskal Herria barne hartzen duten Pirinio Atlantikoetan.
Benjamin borraskak bost metrotik gorako olatuak eragin ditu euskal kostaldean
Euskalmeten estazio meteorologikoek neurtutakoaren arabera, haize-ufada zakarrak izaten ari dira: 146 km/h (Matxitxako), 120 km/h (Santa Klara, Donostia) eta 117 km/h-koak (Galea), besteak beste.
Albiste izango dira: Benjamin borraska, alerta abeltzaintza sektorean eta Ortuellako tragediaren 45. urteurrena
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.