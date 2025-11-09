Semana soleada y templada, con el viento sur como protagonista

Semana primaveral por delante, después de que la lluvia de los últimos días haya empapado los alrededores.

Hoy domingo, tiempo soleado. A primeras horas tendremos todavía algunas nubes bajas en puntos del nordeste del territorio y nieblas algo persistentes en la llanada alavesa, pero, en general, disfrutaremos de una primera mitad del día soleada en casi todo el territorio. La tarde también será tranquila y con tiempo apacible, aunque empezarán a verse nubes medias y altas que dejarán el cielo algo blanquecino. Las temperaturas irán remontando después de un amanecer frío y las máximas rondarán los 15-18 ºC. Viento flojo del sur, con intervalos del este-nordeste por la tarde en la costa.

El lunes alternancia de nubes y claros, predominando las nubes medias y altas. Aumentará algo la nubosidad respecto a la jornada anterior, pero seguiremos con ambiente claro y con momentos de amplios claros. No se descarta de manera muy puntual que puedan caer algunas gotas dispersas a lo largo de la jornada. Viento del sur durante la primera mitad del día y por la tarde-noche, que en las horas centrales amainará y se fijará de componente norte. Las temperaturas se mantendrán sin grandes variaciones, pero con tendencia al alza.

El martes el viento sur cogerá algo más de protagonismo. Será molesto en muchos momentos y se registrarán rachas fuertes e incluso muy fuertes en zonas de montaña especialmente. En el cielo seguiremos con alternancia de nubes y claros, de nuevo con nubes medias y altas y con ambiente claro durante casi toda la jornada. Las temperaturas subirán, notándose algo más en puntos de la vertiente cantábrica, con máximas por encima de los 20 ºC en muchos puntos.

El miércoles las temperaturas subirán aún más y seguiremos con viento sur, aunque se espera un cambio para el fin de semana, ya que con el cambio de tendencia del viento las temperaturas bajarán.