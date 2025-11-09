Aste eguzkitsua eta epela, hego-haizea protagonista
Zerua oskarbi egongo da, hein handi batean, eta tenperatura maximoak 20 ºC-tik gora kokatuko dira leku askotan, minimoak freskoak izango badira ere.
Udaberri giroko astea dugu aurretik, azken egunotako euriak inguruak busti ostean.
Giro dotorea izango dugu gaur. Goizean goiz, behe-hodeiak izango ditugu lurraldearen ipar-ekialdeko zenbait puntutan, eta behe-lainoa Arabako Lautadan, baina, oro har, giro eguzkitsua nagusituko da goizean. Arratsaldea ere, argia izango da, baina erdi-mailako hodeiak eta goi-hodeiak ugarituz joango dira. Egunsenti hotz baten ostean, tenperatura maximoak 15 eta 18 ºC artekoak izango dira. Hego-haize ahula ibiliko da, eta ekialdeko ukitua hartuko du arratsaldean kostaldean.
Astelehenean, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, erdi-mailako hodeiak eta goi-hodeiak nagusituz. Giroa nahiko argia izango bada ere, hodei gehiago agertuko dira zeruan, eta ostarte zabalak irekiko dira tarteka. Baliteke hodeiguneren batek tantaren bat uztea. Goizean eta iluntzetik aurrera, hego-haizea ibiliko da; eguerdi partean, iparraldetik joko du. Tenperaturak ez du aldaketa nabarmenik izango, baina gorakako joera izango du.
Asteartean, hego-haizea izango da protagonista. Enbarazu egingo du une askotan, eta bolada gogorrak eta oso gogorrak neurtuko dira haize-lekuetan, batez ere mendi inguruetan. Hodeiak eta urdinguneak tartekatuko dira zeruan, eta giro argia izango da; erdi-mailako hodeiak eta goi-hodeiak nagusituko dira. Tenperaturak gora egingo du, eta zertxobait gehiago nabarituko da isurialde atlantikoko zenbait puntutan; maximoak 20 ºC-tik gora geldituko dira hainbat lekutan.
Asteazkenean, tenperatura are gehiago igoko da, eta hego-haizearekin jarraituko dugu, baina astebururako aldaketa espero da, haizeak joera aldatuta tenperaturak behera egingo baitu.
Lehen elurtea Nafarroako Pirinioetan: Belagua mantu zuri fin batekin esnatu da
Nafarroako Pirinioetan, Belaguako mendatea 5 zentimetro inguruko elur geruza batekin eta 1 ºC-ko tenperaturarekin esnatu da larunbat honetan. Segurtasuna bermatzeko, kateak edo neguko pneumatikoak behar dira NA-137 (Izaba-Frantzia) errepideko 56. eta 59. kilometroen artean zirkulatzeko.
Asteburu euritsu eta haizetsua, eta hobekuntza nabarmena igandean EAEn
Euria eta haizea izango dira nagusi gaur eta larunbatean, bereziki isurialde atlantikoan. Igandean, aldiz, giro lasai eta eguzkitsuagoa espero da, eta tenperaturak apur bat gora egingo du.
Haizeak gogor jotzen jarraituko du gaur, eta itsasaldeko arriskuagatik ezarritako abisu horia ere bai
Haize zakarra eta olatu handiak izango ditugu gaur ere. Marea biziek atzo Bilboko itsasadarrak gainezka egitea eragin zuten, eta Loiuko aireportuan lurreratzekoak ziren hainbat hegazkin beste aireportuetara bideratu behar izan ostean. Segurtasun Sailak itsaso zakarragatiko abisuari eutsiko dio gaur arratsaldeko itsasgoran.
Badakizu kolore biziek zergatik tindatzen duten zerua?
Ohiko fenomenoa da, urte osoan zehar gertatzen dena. Gaur, beharrezkoak diren baldintzak izan dira ikusi ahal izateko: hego-haizea eta goi-hodeiak.
Euria eta tenperaturaren jaitsiera ekarriko dituen fronte batekin hasiko dugu azaroa
Eguraldi aldaketa izango dugu larunbatean. Fronte bat helduko da gurera, eta arratsaldean euria izango dugu eta tenperatura maximoek behera egingo dute.
Armairu aldaketarik ez, oraingoz
Hego-haizeak giroa epelduko du asteartetik aurrera, nahiz eta euri apur bat ere ekarriko duen. Datorren astebururako, 20 ºC-tik gorako tenperatura espero da.
Ezegonkortasuna eta tenperatura freskoak izango dira nagusi urriko azken asteburuan
Astean zehar tenperatura altuak izan ondoren, asteburuan fresko izango dugu eta zenbait tokitan termometroak ez dira 15 ºC-tik gora helduko.
Haizeak 167 km/h-ko abiadura gainditu du Matxitxakon eta 120 km/h-ko boladak neurtu dira Donostian, denboralearen eraginez
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia aktibatu du haizeagatik eta alerta laranja, olatuengatik. Bestalde, haizeari dagokion abisu horia iragarri du Aemetek Nafarroa iparraldean eta Erriberan, haizeagatik. Gainera, Meteofrancek alerta laranja ezarri du haizeagatik eta olatuengatik Ipar Euskal Herria barne hartzen duten Pirinio Atlantikoetan.
Benjamin borraskak bost metrotik gorako olatuak eragin ditu euskal kostaldean
Euskalmeten estazio meteorologikoek neurtutakoaren arabera, haize-ufada zakarrak izaten ari dira: 146 km/h (Matxitxako), 120 km/h (Santa Klara, Donostia) eta 117 km/h-koak (Galea), besteak beste.