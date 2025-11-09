EGURALDIA
Aste eguzkitsua eta epela, hego-haizea protagonista

Zerua oskarbi egongo da, hein handi batean, eta tenperatura maximoak 20 ºC-tik gora kokatuko dira leku askotan, minimoak freskoak izango badira ere.

Zarautz. Argazkia: Lorentxo Portularrume
author image

EITB

Azken eguneratzea

Udaberri giroko astea dugu aurretik, azken egunotako euriak inguruak busti ostean.

Giro dotorea izango dugu gaur. Goizean goiz, behe-hodeiak izango ditugu lurraldearen ipar-ekialdeko zenbait puntutan, eta behe-lainoa Arabako Lautadan, baina, oro har, giro eguzkitsua nagusituko da goizean. Arratsaldea ere, argia izango da, baina erdi-mailako hodeiak eta goi-hodeiak ugarituz joango dira. Egunsenti hotz baten ostean, tenperatura maximoak 15 eta 18 ºC artekoak izango dira. Hego-haize ahula ibiliko da, eta ekialdeko ukitua hartuko du arratsaldean kostaldean.

Astelehenean, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, erdi-mailako hodeiak eta goi-hodeiak nagusituz. Giroa nahiko argia izango bada ere, hodei gehiago agertuko dira zeruan, eta ostarte zabalak irekiko dira tarteka. Baliteke hodeiguneren batek tantaren bat uztea. Goizean eta iluntzetik aurrera, hego-haizea ibiliko da; eguerdi partean, iparraldetik joko du. Tenperaturak ez du aldaketa nabarmenik izango, baina gorakako joera izango du.

Asteartean, hego-haizea izango da protagonista. Enbarazu egingo du une askotan, eta bolada gogorrak eta oso gogorrak neurtuko dira haize-lekuetan, batez ere mendi inguruetan. Hodeiak eta urdinguneak tartekatuko dira zeruan, eta giro argia izango da; erdi-mailako hodeiak eta goi-hodeiak nagusituko dira. Tenperaturak gora egingo du, eta zertxobait gehiago nabarituko da isurialde atlantikoko zenbait puntutan; maximoak 20 ºC-tik gora geldituko dira hainbat lekutan.

Asteazkenean, tenperatura are gehiago igoko da, eta hego-haizearekin jarraituko dugu, baina astebururako aldaketa espero da, haizeak joera aldatuta tenperaturak behera egingo baitu.

