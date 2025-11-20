EL TIEMPO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La primera nevada de la temporada atrae a los esquiadores al Gorbea

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Denboraldiko lehen elurteak eskizaleak erakarri ditu Gorbeiara
author image

EITB

Última actualización

Estas primeras nevadas dejan las cumbres más altas cubiertas de blanco, una delicia para los amantes de los deportes de invierno. En el monte Gorbea se han acumulado más de 10 centímetros por lo que los primeros esquiadores ya han pasado por allí.

Nieve Bizkaia Eguraldia Monte Gorbea

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X