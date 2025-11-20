La primera nevada de la temporada atrae a los esquiadores al Gorbea
Estas primeras nevadas dejan las cumbres más altas cubiertas de blanco, una delicia para los amantes de los deportes de invierno. En el monte Gorbea se han acumulado más de 10 centímetros por lo que los primeros esquiadores ya han pasado por allí.
Te puede interesar
La nieve también cubre la red viaria principal de Euskal Herria
Pagozelai, en la A-15, en Navarra, ha sido una de las carreteras cubiertas de blanco, sobre todo a partir del anochecer. Algunos vehículos han tenido que parar su camino.
Se activa en Vitoria-Gasteiz la fase de preemergencia del Plan de Nevadas
La jornada ha arrancado con nieve en Orduña y Belagua y preocupa la lluvia y el hielo. Las temperaturas caerán esta tarde y la cota descenderá el viernes hasta los 500 metros (puntualmente 400), en un episodio que coincidirá con precipitaciones persistentes.
Vitoria activa la fase de preemergencia del Plan de Nevadas
Según las previsiones, mañana y pasado la cota descenderá a 500 metros y esto coincidirá con un episodio de precipitaciones persistentes.
Euskadi amplía hasta el viernes el aviso amarillo por nieve: se esperan nevadas a 500 metros
Este jueves la cota de nieve bajará a 600-800 metros durante el día, pero el viernes nevará a 500 metros, e incluso a 400 metros en algunos momentos.
Frío, lluvia y posibilidad de nieve: así arranca la semana en Euskadi
El tiempo ha dado un vuelco en Euskadi y, tras el ambiente templado del domingo, las temperaturas han bajado de forma notable, el viento ha girado a norte y las precipitaciones han regresado, con posibilidad de nieve en los proximos dias por debajo de los 1.000 metros.
El ambiente primaveral dará paso al tiempo invernal
El descenso de las temperaturas será importante en los próximos días, y las precipitaciones podrían ir acompañadas de nieve por debajo de los 1.000 metros.
El fuerte viento se despide y el sirimiri tomará el relevo el fin de semana
Con el aviso amarillo desactivado, el ambiente templado y húmedo cogerá el relevo el fin de semana, ya que tanto el sábado como el domingo se esperan más lloviznas ligeras y nubes.
El viento amaina tras provocar numerosas incidencias en carreteras
En Oiz, las rachas de viento han llegado a los 150 km/h a primera hora de la mañana, en Zarautz los vientos han llegado a los 136,5 km/h y en Untzueta se han registrado vientos de 132 km/h, que además han generado incidencias en las carreteras.
¿Por qué hace tanto calor y hasta cuándo va a durar?
En esta época suele ser habitual la ola de calor, ya que hacia mediados de noviembre suele ocurrir lo que se conoce como veranillo de San Martín, una pequeña temporada cálida que suele producirse debido al efecto Föhn, que este año se ha visto intensificado por la borrasca Claudia.