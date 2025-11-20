DENBORA
Denboraldiko lehen elurteak eskizaleak erakarri ditu Gorbeiara

18:00 - 20:00
EITB

Lehen elurteek zuriz estalita utzi dituzte gailurrik garaienak,. Neguko kirolen zaleak eskiak atera eta gozatzeko aukera aparta izango dute hurrengo egunetan. Gorbeia mendian 10 zentimetro baino gehiago pilatu dira. Lehen jaitsierak egin dituzte zaleek.

Elurra Bizkaia Eguraldia Gorbeia mendia

