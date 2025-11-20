Nieve
La nieve también cubre la red viaria principal de Euskal Herria

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bideoa: Elurra, oparo Euskal Herriko mendateetan

Última actualización

Pagozelai, en la A-15, en Navarra, ha sido una de las carreteras cubiertas de blanco, sobre todo a partir del anochecer. Algunos vehículos han tenido que parar su camino.

Navarra Nieve Eguraldia

