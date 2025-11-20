Elurra
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Elurra, oparo Euskal Herriko errepide-sare nagusian ere

18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Pagozelai, A-15 errepidean, Nafarroan, zuriz estalitako errepideetako bat izan da, batez ere iluntzetik aurrera. Zenbait ibilgailu geldirik ikusi dira.

Nafarroa Elurra Eguraldia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X