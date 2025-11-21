Nieve
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El manto blanco que ha cubierto gran parte de Euskal Herria, visto desde el aire

Dron elurra
18:00 - 20:00
Nieve en Euskal Herria. Foto: EITB.

Última actualización

Las imágenes aéreas muestran cómo los campos, prados y montes que hasta hace poco eran amarillos o rojizos ahora están completamente blancos, cubriendo tejados, valles y carreteras.

 

Nieve Temporales Eguraldia

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X