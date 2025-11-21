Euskal Herriaren zati handi bat estali duen mantu zuria, airetik ikusita
Airetik ateratako irudiek erakusten dutenez, duela gutxira arte horiak edo gorrixkak zeuden zelaiak eta mendiak, guztiz zuritu ditu elurrak gaur goizean.
Elur-maila asko jaitsi da eta 500 metrotik ondo behera ere zuritu dira bazterrak
Termometroak 0 eta 5 gradu artean daude uneotan. Egunaren lehen partean ekaitzak jo dezake oraindik Kantauri aldean eta elur kota 500 metrotik behera kokatuko da, baina arratsaldean zehar gero eta gorago egingo du.
Denboraldiko lehen elurteak eskizaleak erakarri ditu Gorbeiara
Lehen elurteek zuriz estalita utzi dituzte gailurrik garaienak,. Neguko kirolen zaleak eskiak atera eta gozatzeko aukera aparta izango dute hurrengo egunetan. Gorbeia mendian 10 zentimetro baino gehiago pilatu dira. Lehen jaitsierak egin dituzte zaleek.
Elurra, oparo Euskal Herriko errepide-sare nagusian ere
Pagozelai, A-15 errepidean, Nafarroan, zuriz estalitako errepideetako bat izan da, batez ere iluntzetik aurrera. Zenbait ibilgailu geldirik ikusi dira.
Indarrean da Gasteizen Elurteen Jarduera Planaren aurrelarrialdi fasea
Elurrak eta euriak gorabeherak eragin dituzte errepideetan, eta tenperaturak behera egingo du arratsaldean. Elur-kota 500 metrora jaitsiko da ostiralean (zenbait tokitan, 400 metroraino), eta prezipitazio iraunkorrak egingo ditu.
Gasteizek Elurteen Jarduera Planaren aurrelarrialdi fasea aktibatu du
Eguraldi-iragarpenaren arabera, bihar eta etzi elur-kota 500 metrora jaitsiko da, eta prezipitazioa oso ugaria izango da.
Euskadi abisu horian izango da ostegunean eta ostiralean, elurragatik, eta baliteke 500 metrora zuritzea
Ostegunean 600-800 metrora jaitsiko da elur-kota, baina ostiralean 500 metrora zurituko du, eta 400 metrora momentu batzuetan.
Hotza, euria eta agian elurra: horrela hasi da astea Euskadin
Igandeko giro epelaren ostean, tenperaturak nabarmen egin du behera, haizeak iparraldera egin du eta prezipitazioak itzuli egin dira; datozen egunetan elurra egin dezake 1.000 metrotik behera.
Udaberri girotik negu girora
Tenperaturaren beherakada handia izango da datozen egunotan, eta prezipitazioekin batera, elurra ere espero da 1.000 metrotik behera.
Haize zakarraren ostean, zirimiriak hartuko du lekukoa asteburuan
Abisu horia bertan behera geratuko da eta giro epel-hezeak hartuko du lekukoa, larunbatean eta igandean zirimiri eta hodei gehiago espero baitira.