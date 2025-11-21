Elurra
Euskal Herriaren zati handi bat estali duen mantu zuria, airetik ikusita

Dron elurra
18:00 - 20:00
Elurra Euskal Herrian. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Airetik ateratako irudiek erakusten dutenez, duela gutxira arte horiak edo gorrixkak zeuden zelaiak eta mendiak, guztiz zuritu ditu elurrak gaur goizean.

Elurra Denboraleak Eguraldia

