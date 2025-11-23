La lluvia regresa a Euskal Herria este lunes y dejará un inicio de semana desapacible
El viento de componente sur ha elevado las temperaturas este domingo en toda Euskal Herria, con valores que han alcanzado los 15-16 °C cerca de la costa, y los 10-12 ºC en diversos puntos del interior, según informa la aagencia vasca de meteorología Euskalmet.
En Donostia/San Sebastián los termometros oscilan entre 8 °C y 15 °C, al igual que Bilbao, donde se esperan valores muy similares. En puntos de interior como Vitoria-Gasteiz, los termómetros oscilarán entre 4 °C y 11 °C, y en Arrasate/Mondragón entre 5 °C y 13 °C. En Laguardia se esperan las temperaturas más bajas de la comunidad, con mínimas de 3 °C y máximas de 10 °C, un rango similar al de Pamplona/Iruña, donde se prevén entre 1 °C y 10 °C.
Este lunes, regresará la lluvia a todo el territorio, por lo que será necesario tener el paraguas a mano, especialmente a partir de mediodía, que se esperan precipitaciones de forma persistente. De hecho, Aemet ha establecido un aviso amarillo en Navarra por lluvias. El viento del noroeste cogerá fuerza en la segunda mitad del día, con más intensidad en la zona costera. Así, el cielo se mantendrá encapotado durante toda la jornada.
Las temperaturas máximas subirán por el interior y se mantendrán en la costa; las mínimas repuntarán de forma notable y desaparecerá el riesgo de heladas. Además, la cota de nieve podría terminar bajando al final del día hasta los 1200-1400 m.
El martes será una jornada de tiempo desapacible, con lluvia y viento intenso. Los chaparrones serán frecuentes en la mitad norte y en ocasiones podrán venir acompañados de tormenta. La lluvia también alcanzará las regiones del interior, aunque aquí no será tan abundante.
A la lluvia le acompañará el viento intenso del noroeste, con temperaturas claramente a la baja, tanto las máximas como las mínimas. Asimismo, la cota de nieve rondará los 1200 m y por la tarde podría bajar a 1000 m.
