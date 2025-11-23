Euriak aste hasiera desatsegina utziko du Euskal Herrian
Tenperatura maximoak igoko dira barnealdean, eta bide beretik jarraituko dute kostaldean; minimoek, berriz, nabarmen egingo dute gora, eta izotza egiteko arriskua desagertuko da. Egunaren amaieran, elur-kota 1.200-1.400 metrora jaitsi daiteke.
Hegoaldeko haizeak giroa epeldu du igande honetan Euskal Herrian, eta 15-16 ºC-ra iritsi dira kostaldetik gertu, eta 10-12 ºC-ra barnealdeko zenbait tokitan, Euskalmet Euskal Meteorologia Agentziak jakinarazi duenez.
Donostian termometroak 8 ° C eta 15 ° C artekoak dira, eta Bilbon ere antzeko balioak dituzte. Barnealdean, Gasteizen esaterako, termometroak 4 ° C eta 11 ° C artekoak dira, eta Arrasaten 5 ° C eta 13 ° C artekoak. Guardian erkidegoko tenperatura baxuenak dira, 3 ° C-ko minimoekin eta 10 ° C-ko maximoekin, Iruñekoaren antzera, 1 ° C eta 10 ° C arteko tenperaturekin.
Astelehen honetan, euria itzuliko da, eta, beraz, aterkia eskura izatea komeniko da, eguerditik aurrera batez ere, prezipitazio iraunkorrak espero baitira. Ildo horretatik, Aemetek abisu horia ezarri du Nafarroan euriagatik. Ipar-mendebaldeko haizeak indarra hartuko du arratsaldean, kostaldean bereziki.
Tenperatura maximoak nabarmen igoko dira barnealdean, eta kostaldean mantenduko dira; minimoak ere igoko dira eta izotza egiteko arriskua desagertuko da. Gainera, egunaren amaieran elur-kota 1200-1400 m-ra jaitsi daiteke.
Asteartean antzeko eguraldia izango dugu, euria eta haize zakarra nagusi izango baitira. Zaparradak ugariak izango dira ipar partean, eta batzuetan ekaitzak ere jo dezake. Euria barnealdeko eskualdeetara ere iritsiko da, baina hemen ez da horren ugaria izango.
Euriarekin batera ipar-mendebaldeko haize zakarra ibiliko da, tenperatura maximoak eta minimoak argi eta garbi jaitsiz. Halaber, elur-kota 1.200 m ingurukoa izango da eta arratsaldean 1.000 m-ra jaitsi daiteke.
Normaltasuna errepideetan, ostiralean elurra eta txingorra izan ostean
Neguko bideragarritasun plana bertan behera geratu da, eta, atzo ez bezala, gaur ez da espero elurrik egitea altuera baxuetan eta errepideak itxi behar izatea.
Denboraldiko lehen elurte handia: paisaia zoragarriak eta arazoak errepideetan
Udazkeneko lehen elurteak Euskal Herriko eremu zabalak zuritu ditu, eta irudi bukolikoak utzi ditu Sakana eta Goerri bezalako eskualdeetan, non haur eta helduek mantu zuriaz gozatu duten. Hala ere, neguko estanpak zailtasunak ekarri ditu: mendateak itxita Araban, errepideak labainkor eta herriak elurrez ia estalita, aurreikuspenak gainditu baititu elurrak.
Euskal Herriaren zati handi bat estali duen mantu zuria, airetik ikusita
Airetik ateratako irudiek erakusten dutenez, duela gutxira arte horiak edo gorrixkak zeuden zelaiak eta mendiak, guztiz zuritu ditu elurrak gaur goizean.
Elur-maila asko jaitsi da eta 500 metrotik ondo behera ere zuritu dira bazterrak
Termometroak 0 eta 5 gradu artean daude uneotan. Egunaren lehen partean ekaitzak jo dezake oraindik Kantauri aldean eta elur kota 500 metrotik behera kokatuko da, baina arratsaldean zehar gero eta gorago egingo du.
Denboraldiko lehen elurteak eskizaleak erakarri ditu Gorbeiara
Lehen elurteek zuriz estalita utzi dituzte gailurrik garaienak,. Neguko kirolen zaleak eskiak atera eta gozatzeko aukera aparta izango dute hurrengo egunetan. Gorbeia mendian 10 zentimetro baino gehiago pilatu dira. Lehen jaitsierak egin dituzte zaleek.
Elurra, oparo Euskal Herriko errepide-sare nagusian ere
Pagozelai, A-15 errepidean, Nafarroan, zuriz estalitako errepideetako bat izan da, batez ere iluntzetik aurrera. Zenbait ibilgailu geldirik ikusi dira.
Indarrean da Gasteizen Elurteen Jarduera Planaren aurrelarrialdi fasea
Elurrak eta euriak gorabeherak eragin dituzte errepideetan, eta tenperaturak behera egingo du arratsaldean. Elur-kota 500 metrora jaitsiko da ostiralean (zenbait tokitan, 400 metroraino), eta prezipitazio iraunkorrak egingo ditu.
Gasteizek Elurteen Jarduera Planaren aurrelarrialdi fasea aktibatu du
Eguraldi-iragarpenaren arabera, bihar eta etzi elur-kota 500 metrora jaitsiko da, eta prezipitazioa oso ugaria izango da.
Euskadi abisu horian izango da ostegunean eta ostiralean, elurragatik, eta baliteke 500 metrora zuritzea
Ostegunean 600-800 metrora jaitsiko da elur-kota, baina ostiralean 500 metrora zurituko du, eta 400 metrora momentu batzuetan.