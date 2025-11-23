EGURALDIA
Euriak aste hasiera desatsegina utziko du Euskal Herrian

Tenperatura maximoak igoko dira barnealdean, eta bide beretik jarraituko dute kostaldean; minimoek, berriz, nabarmen egingo dute gora, eta izotza egiteko arriskua desagertuko da. Egunaren amaieran, elur-kota 1.200-1.400 metrora jaitsi daiteke.

Bermeo. Artxiboko argazkia: EITB Media
author image

EITB

Azken eguneratzea

Hegoaldeko haizeak giroa epeldu du igande honetan Euskal Herrian, eta 15-16 ºC-ra iritsi dira kostaldetik gertu, eta 10-12 ºC-ra barnealdeko zenbait tokitan, Euskalmet Euskal Meteorologia Agentziak jakinarazi duenez.

Donostian termometroak 8 ° C eta 15 ° C artekoak dira, eta Bilbon ere antzeko balioak dituzte. Barnealdean, Gasteizen esaterako, termometroak 4 ° C eta 11 ° C artekoak dira, eta Arrasaten 5 ° C eta 13 ° C artekoak. Guardian erkidegoko tenperatura baxuenak dira, 3 ° C-ko minimoekin eta 10 ° C-ko maximoekin, Iruñekoaren antzera, 1 ° C eta 10 ° C  arteko tenperaturekin.

Astelehen honetan, euria itzuliko da, eta, beraz, aterkia eskura izatea komeniko da, eguerditik aurrera batez ere, prezipitazio iraunkorrak espero baitira. Ildo horretatik, Aemetek abisu horia ezarri du Nafarroan  euriagatik. Ipar-mendebaldeko haizeak indarra hartuko du arratsaldean, kostaldean bereziki.

Tenperatura maximoak nabarmen igoko dira barnealdean, eta kostaldean mantenduko dira; minimoak ere igoko dira eta izotza egiteko arriskua desagertuko da. Gainera, egunaren amaieran elur-kota 1200-1400 m-ra jaitsi daiteke.

Asteartean antzeko eguraldia izango dugu, euria eta haize zakarra nagusi izango baitira. Zaparradak ugariak izango dira ipar partean, eta batzuetan ekaitzak ere jo dezake. Euria barnealdeko eskualdeetara ere iritsiko da, baina hemen ez da horren ugaria izango.

Euriarekin batera ipar-mendebaldeko haize zakarra ibiliko da, tenperatura maximoak eta minimoak argi eta garbi jaitsiz. Halaber, elur-kota 1.200 m ingurukoa izango da eta arratsaldean 1.000 m-ra jaitsi daiteke.

Euskal Autonomia Erkidegoa Nafarroa Eguraldia

