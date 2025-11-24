La lluvia regresa a Euskal Herria y dejará un inicio de semana desapacible

Este lunes, regresará la lluvia a todo el territorio, por lo que será necesario tener el paraguas a mano, especialmente a partir de mediodía, que se esperan precipitaciones de forma persistente. De hecho, Aemet ha establecido un aviso amarillo en Navarra por lluvias. El viento del noroeste cogerá fuerza en la segunda mitad del día, con más intensidad en la zona costera. Así, el cielo se mantendrá encapotado durante toda la jornada.

Las temperaturas máximas subirán por el interior y se mantendrán en la costa; destacan los 16 grados de Baiona, mientras que Bilbao alcanzará 15 ºC, Donostia 15 ºC y Vitoria-Gasteiz 11 ºC. Las mínimas repuntarán de forma notable y desaparecerá el riesgo de heladas. Además, la cota de nieve podría bajar a 1200-1400 metros al final del día.

El martes será una jornada de tiempo desapacible, con lluvia y viento intenso. Los chaparrones serán frecuentes en la mitad norte y en ocasiones podrán venir acompañados de tormenta. La lluvia también alcanzará las regiones del interior, aunque aquí no será tan abundante.

A la lluvia le acompañará el viento intenso del noroeste, con temperaturas claramente a la baja. En ciudades como Vitoria-Gasteiz, la máxima caerá hasta 8 grados, mientras que Bilbao se quedará en 12 ºC, Donostia en 11 ºC, Pamplona en 9 ºC y Baiona en 12 ºC. Asimismo, la cota de nieve rondará los 1200 metros y por la tarde podría bajar a 1000 metros.