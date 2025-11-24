EL TIEMPO
La lluvia regresa a Euskal Herria y dejará un inicio de semana desapacible

Las temperaturas máximas subirán por el interior y se mantendrán en la costa; las mínimas repuntarán de forma notable y desaparecerá el riesgo de heladas. Además, la cota de nieve podría terminar bajando al final del día hasta los 1200-1400 m.
VITORIA, 19/11/2025.- Una mujer camina bajo un paraguas este miércoles en Vitoria, jornada en que los cielos estarán cubiertos en el País Vasco, con posibilidad de precipitaciones débiles a moderadas; los vientos soplarán con fuerza del noroeste; las temperaturas no experimentarán cambios, la cota de nieve descenderá hasta los mil metros y habrá posibilidad de heladas débiles en puntos de Álava. EFE/ L. Rico
Lluvia en Vitoria-Gasteiz. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Euria bueltan da Euskal Herrira eta aste hasiera desatsegina utziko du
Última actualización

Este lunes, regresará la lluvia a todo el territorio, por lo que será necesario tener el paraguas a mano, especialmente a partir de mediodía, que se esperan precipitaciones de forma persistente. De hecho, Aemet ha establecido un aviso amarillo en Navarra por lluvias. El viento del noroeste cogerá fuerza en la segunda mitad del día, con más intensidad en la zona costera. Así, el cielo se mantendrá encapotado durante toda la jornada.

Las temperaturas máximas subirán por el interior y se mantendrán en la costa; destacan los 16 grados de Baiona, mientras que Bilbao alcanzará 15 ºC, Donostia 15 ºC y Vitoria-Gasteiz 11 ºC. Las mínimas repuntarán de forma notable y desaparecerá el riesgo de heladas. Además, la cota de nieve podría bajar a 1200-1400 metros al final del día.

El martes será una jornada de tiempo desapacible, con lluvia y viento intenso. Los chaparrones serán frecuentes en la mitad norte y en ocasiones podrán venir acompañados de tormenta. La lluvia también alcanzará las regiones del interior, aunque aquí no será tan abundante.

A la lluvia le acompañará el viento intenso del noroeste, con temperaturas claramente a la baja. En ciudades como Vitoria-Gasteiz, la máxima caerá hasta 8 grados, mientras que Bilbao se quedará en 12 ºC, Donostia en 11 ºC, Pamplona en 9 ºC y Baiona en 12 ºC. Asimismo, la cota de nieve rondará los 1200 metros y por la tarde podría bajar a 1000 metros.

PAMPLONA, 21/11/2025.- Aspecto que presenta la Vuelta del Castillo de Pamplona este viernes, jornada en la que las nevadas de las últimas horas están ocasionando afecciones al tráfico especialmente en la A-15, dentro de la red principal, y en varias vías secundarias, sin que por el momento se tenga constancia de incidencias reseñables. EFE/ Iñaki Porto
Primera gran nevada de la temporada: paisajes de cuento y complicaciones en carreteras

La primera nevada de la temporada otoñal ha teñido de blanco amplias zonas de Euskal Herria, dejando imágenes bucólicas en comarcas como Sakana y el Goerri, donde niños y mayores han disfrutado del manto blanco. Sin embargo, la estampa invernal ha venido acompañada de dificultades: puertos cerrados en Álava, carreteras resbaladizas y pueblos prácticamente cubiertos por la nieve en una jornada que ha superado las previsiones.
