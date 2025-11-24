EGURALDIA

Euria bueltan da Euskal Herrian eta aste hasiera desatsegina izango dugu

Tenperatura maximoak barnealdean igoko dira eta kostaldean mantenduko dira; minimoak nabarmen igoko dira eta izotza egoteko arriskua desagertuko da. Gainera, egunaren amaieran elur-kota 1200-1400 metrora jaits daiteke.

VITORIA, 19/11/2025.- Una mujer camina bajo un paraguas este miércoles en Vitoria, jornada en que los cielos estarán cubiertos en el País Vasco, con posibilidad de precipitaciones débiles a moderadas; los vientos soplarán con fuerza del noroeste; las temperaturas no experimentarán cambios, la cota de nieve descenderá hasta los mil metros y habrá posibilidad de heladas débiles en puntos de Álava. EFE/ L. Rico
Euria Gasteizen. Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Astelehen honetan, euria lurralde osora itzuliko da, eta, beraz, beharrezkoa izango da aterkia eskura izatea, batez ere eguerditik aurrera, prezipitazio iraunkorrak espero baitira. Horren harian, Aemetek abisu horia ezarri du Nafarroan euriagatik. Ipar-mendebaldeko haizeak indarra hartuko du egunaren bigarren zatian, eta indar handiagoa kostaldean.

Tenperatura maximoak barnealdetik igoko dira eta kostaldean mantenduko dira; Baionako 16 graduak nabarmentzen dira, eta Bilbok 15 ºC-ra, Donostiak 15 ºC-ra eta Gasteizek 11 ºC-ra iritsiko dira. Minimoek nabarmen egingo dute gora eta izotza egiteko arriskua desagertuko da. Gainera, elur-kota 1200-1400 metrora jaitsi daiteke egunaren amaieran.

Asteartean eguraldi txarra izango dugu, euria eta haize zakarra. Zaparradak ugariak izango dira ipar partean, eta batzuetan ekaitzak ere jo dezake. Euria barnealdeko eskualdeetara ere iritsiko da, baina hemen ez da horren ugaria izango.

Euriarekin batera ipar-mendebaldeko haize zakarra ibiliko da, tenperatura baxuekin. Gasteizen, esaterako, maximoa 8 graduraino jaitsiko da; Bilbon, berriz, 12 ºC-ra, Donostian 11 ºC-ra, Iruñean 9 ºC-ra eta Baionan 12 ºC-ra. Halaber, elur-kota 1200 metro ingurukoa izango da eta arratsaldean 1.000 metrora jaitsi daiteke.

Eguraldia

