Rachas de viento de hasta 126 km/h esta madrugada en Matxitxako

El aviso amarillo por viento estará en vigor en Bizkaia hasta las 12:00 horas. En las zonas expuestas, las rachas de viento del sur-suroeste pueden rondar los 100 km/h en zonas de montaña, especialmente en el oeste, mientras que en zonas no expuestas podrían rondar los 80 km/h, especialmente en el oeste.
GRAFCAV5012. BILBAO, 20/03/2025.- Peatones cruzan un puente con viento este jueves en Bilbao. Las fuertes rachas de viento que se están registrando en numerosos puntos de Euskadi este jueves han llegado a los 133 kilómetros por hora en el monte Zaldiaran, en Vitoria, y en Matxitxako (Bizkaia), según los datos de la Agencia Vasca de Meteorología-Euskalmet. EFE/Luis Tejido
Viento en Bilbao. Foto de archivo: EFE
Agencias | EITB

El viento de sur ha soplado con fuerza de madrugada, especialmente en Bizkaia, y se esperan rachas que pueden rondar los 100 km/h hasta el mediodía. 

Según datos recogidos por Euskalmet, las rachas de viento han alcanzado de madrugada los 126 km/h en Matxitxako, 119 km/h en La Arboleda, 108 km/h en Oiz y 107 km/h en Orduña

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco ha activado el aviso amarillo por viento desde las 03:00 hasta las 12:00 horas. En las zonas expuestas, las rachas de viento del sur-suroeste pueden rondar los 100 km/horas en zonas de montaña, especialmente en el oeste, mientras que en zonas no expuestas podrían rondar los 80 km/h, especialmente en el oeste.

Además, ha activado el aviso amarillo por riesgo marítimo costero por impacto en costa, desde las 06:00 hasta las 08:00 horas, cuando la altura de ola significante se situará en torno a 2,5 metros. La pleamar será a las 07:31 horas, con una marea estimada de 4,47 metros.

Previsión del tiempo

La jornada del martes ha comenzado con cielos poco nubosos o despejados, aunque por la tarde la nubosidad aumentará por el oeste hasta quedar al final del día muy nubosos, con probabilidad de precipitaciones débiles por la tarde-noche.

Se esperan temperaturas máximas en torno a los 20 grados en la vertiente cantábrica y en el interior las máximas rondarán los 15 grados. 

