Rachas de viento de hasta 126 km/h esta madrugada en Matxitxako
El viento de sur ha soplado con fuerza de madrugada, especialmente en Bizkaia, y se esperan rachas que pueden rondar los 100 km/h hasta el mediodía.
Según datos recogidos por Euskalmet, las rachas de viento han alcanzado de madrugada los 126 km/h en Matxitxako, 119 km/h en La Arboleda, 108 km/h en Oiz y 107 km/h en Orduña.
La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco ha activado el aviso amarillo por viento desde las 03:00 hasta las 12:00 horas. En las zonas expuestas, las rachas de viento del sur-suroeste pueden rondar los 100 km/horas en zonas de montaña, especialmente en el oeste, mientras que en zonas no expuestas podrían rondar los 80 km/h, especialmente en el oeste.
Además, ha activado el aviso amarillo por riesgo marítimo costero por impacto en costa, desde las 06:00 hasta las 08:00 horas, cuando la altura de ola significante se situará en torno a 2,5 metros. La pleamar será a las 07:31 horas, con una marea estimada de 4,47 metros.
Previsión del tiempo
La jornada del martes ha comenzado con cielos poco nubosos o despejados, aunque por la tarde la nubosidad aumentará por el oeste hasta quedar al final del día muy nubosos, con probabilidad de precipitaciones débiles por la tarde-noche.
Se esperan temperaturas máximas en torno a los 20 grados en la vertiente cantábrica y en el interior las máximas rondarán los 15 grados.
