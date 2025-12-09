IRAGARPENA

126 km/h-ko haize-boladak neurtu dira goizaldean Matxitxakon

Haizeari dagokion abisu horia eguerdira arte egongo da indarrean Bizkaian. Haizeguneetan, 100 km/h-tik gorako boladak neurtu daitezke, bereziki mendebaldean, eta haizeguneak ez diren tokietan, berriz, 80 km/h ingurukoak izan daitezke.

GRAFCAV5012. BILBAO, 20/03/2025.- Peatones cruzan un puente con viento este jueves en Bilbao. Las fuertes rachas de viento que se están registrando en numerosos puntos de Euskadi este jueves han llegado a los 133 kilómetros por hora en el monte Zaldiaran, en Vitoria, y en Matxitxako (Bizkaia), según los datos de la Agencia Vasca de Meteorología-Euskalmet. EFE/Luis Tejido
Haizea Bilbon. Artxiboko argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Haize-bolada gogorrak erregistratu dira goizaldean, bereziki, Bizkaian, eta eguerdira arte 100 km/h inguruko boladak espero dira. 

Euskalmetek jasotako datuen arabera, hauek izan dira goizaldean neurtutako boladarik gogorrenak. Matxitxakon (Bermeo) 126 km/h-koak izan dira, Zugaztietan 119 km/h-koak, 108 km/h-koak Oizen eta 107 km/h-koak Urduñan

Eusko Jaurlaritzak haizeari dagokion abisu horia ezarri du 03:00etatik 12:00etara. Hego/hego-mendebaldeko haize-boladak 100 km/h ingurukoak izan daitezke mendi inguruetan, bereziki mendebaldean. Haizeguneak ez diren tokietan, 80 km/h ingurukoak izan daitezke, bereziki mendebaldean.

Gainera, abisu horia aktibatu du itsasaldeko arriskuagatik, 06:00etatik 08:00etara. Tarte horretan, olatuen altuera adierazgarria 2,5 metro ingurukoa izatea aurreikusten da. 

Iragarpena

Eguna giro eguzkitsuarekin hasiko da. Arratsaldean, ordea, mendebaldetik fronte bat sartuko da eta egunaren amaieran zerua estalita egongo da denean. Arratsaldean tanta batzuk bota ditzake, baina gauerako espero da euri gehien.

Tenperatura maximoak 20 graduren bueltan geldituko dira kostaldean, gainerakoan maximoek ez dute 15 graduren langa gaindituko. 

