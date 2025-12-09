126 km/h-ko haize-boladak neurtu dira goizaldean Matxitxakon
Haizeari dagokion abisu horia eguerdira arte egongo da indarrean Bizkaian. Haizeguneetan, 100 km/h-tik gorako boladak neurtu daitezke, bereziki mendebaldean, eta haizeguneak ez diren tokietan, berriz, 80 km/h ingurukoak izan daitezke.
Haize-bolada gogorrak erregistratu dira goizaldean, bereziki, Bizkaian, eta eguerdira arte 100 km/h inguruko boladak espero dira.
Euskalmetek jasotako datuen arabera, hauek izan dira goizaldean neurtutako boladarik gogorrenak. Matxitxakon (Bermeo) 126 km/h-koak izan dira, Zugaztietan 119 km/h-koak, 108 km/h-koak Oizen eta 107 km/h-koak Urduñan.
Eusko Jaurlaritzak haizeari dagokion abisu horia ezarri du 03:00etatik 12:00etara. Hego/hego-mendebaldeko haize-boladak 100 km/h ingurukoak izan daitezke mendi inguruetan, bereziki mendebaldean. Haizeguneak ez diren tokietan, 80 km/h ingurukoak izan daitezke, bereziki mendebaldean.
Gainera, abisu horia aktibatu du itsasaldeko arriskuagatik, 06:00etatik 08:00etara. Tarte horretan, olatuen altuera adierazgarria 2,5 metro ingurukoa izatea aurreikusten da.
Iragarpena
Eguna giro eguzkitsuarekin hasiko da. Arratsaldean, ordea, mendebaldetik fronte bat sartuko da eta egunaren amaieran zerua estalita egongo da denean. Arratsaldean tanta batzuk bota ditzake, baina gauerako espero da euri gehien.
Tenperatura maximoak 20 graduren bueltan geldituko dira kostaldean, gainerakoan maximoek ez dute 15 graduren langa gaindituko.
