¿Qué invierno nos espera?

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Nolako negua datorkigu?
Tras un otoño seco y caluroso, Xabier Casado, compañero de Eguraldia de ETB, ha predicho que el invierno comenzará frío, y que seguirá siéndolo al menos hasta final de año.

Eguraldia Sociedad

