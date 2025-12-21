IRAGARPENA
Nolako negua datorkigu?

18:00 - 20:00
Udazken lehor eta bero baten ostean, Xabier Casado ETBko Eguraldiko lankideak iragarri du negua hotz hasiko dela, eta hala jarraituko duela urtea amaitu arte gutxienez.

