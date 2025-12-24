Nochebuena y Navidad con nieve a 400 metros

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco activará un aviso amarillo en Nochebuena y el día de Navidad, ante la posibilidad de que la cota de nieve descienda de forma puntual. El aviso entrará en vigor a las nueve de la noche de este miércoles y se prolongará hasta las nueve de la mañana del jueves.

Durante la tarde y la noche de este miércoles, la cota de nieve se situará entre los 700 y los 900 metros, con precipitaciones débiles, sobre todo en la vertiente cantábrica, donde podrían ser localmente y de manera ocasional moderadas. En ese periodo, la acumulación máxima prevista es de hasta un centímetro a mil metros.

Ya en la madrugada y primeras horas del jueves, la cota podría descender hasta los 400-600 metros, aunque las precipitaciones seguirán siendo débiles y dispersas. Los espesores podrían alcanzar hasta cuatro centímetros a mil metros y alrededor de un centímetro a seiscientos metros.

Según la Agencia Vasca de Meteorología (Euskalmet), el viernes la cota de nieve volverá a situarse por encima de los mil metros, con un ascenso de las temperaturas máximas y un descenso de las mínimas, lo que favorecerá la aparición de heladas en numerosos puntos.