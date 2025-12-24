Elurra 400 metrora izango dugu Gabon-gauean eta Eguberri egunean
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia aktibatuko du Gabon-gauean eta Eguberri egunean, elur-kota jaitsi daitekeelako. Abisua asteazken gaueko bederatzietan sartuko da indarrean, eta ostegun goizeko bederatziak arte iraungo du.
Asteazken arratsaldean eta gauean, elur-kota 700 eta 900 metro artean izango da, eta prezipitazio txikia egingo du, batez ere Kantauri isurialdean, eta baliteke tarteka mardulagoak izatea. Epe horretan, mila metroan izango den gehienezko metaketa zentimetro batekoa izango da.
Goizaldean eta osteguneko lehen orduetan, kota 400-600 metrora jaits daiteke, baina prezipitazioak ahulak eta sakabanatuak izango dira.
Euskal Meteorologia Agentziaren (Euskalmet) arabera, ostiralean elur-kota mila metroan izango da berriro, eta tenperatura maximoak igo eta minimoak jaitsi egingo dira.
Zure interesekoa izan daiteke
Hotzak hartuko du Gabon gaua, Eguberri izoztu baten atarian
Euria eta tenperaturen beherakada izango dira protagonista Euskal Herriko Gabon gauean. Bide berean izango dugu Eguberria: hotza, izotzaldia eta elurra kota baxuetan.
Hotza eta giro aldakorra neguari ekiteko
Urtaroa sasoiari dagokion tenperaturekin abiatu dugu: barnealdean, zeroz azpitik ibili dira termometroak, eta kostaldean ozta-ozta heldu dira 5 ºC-ra. Hodeiak nagusi dira zeruan, eta euria iragarri dute, tarteka bada ere. Elur-maila 800-1.000 metro inguruan da, astearterako gorago espero bada ere.
Nolako negua datorkigu?
Udazken lehor eta bero baten ostean, Xabier Casado ETBko Eguraldiko lankideak iragarri du negua hotz hasiko dela, eta hala jarraituko duela urtea amaitu arte gutxienez.
Igandean eta astelehenean 700 metrotik gora zurituko du Euskal Herriko zenbait tokitan
Abisua astelehen eguerditik astearte gauerdira arte egongo da indarrean, eta 1.000 metroko altueran 0 eta 5 zentimetro arteko elur-lodiera iragarri dute.
Larunbatean eguraldiak hobera egingo du, eta igandean, hotza elurrarekin itzuliko da Hego Euskal Herrira
Euskalmetek eta AEMETek abisu horiak ezarri dituzte itsasaldeko arriskuagatik eta elurragatik; izan ere, asteburuaren amaieran, tenperaturak nabarmen egingo du behera, eta elur-kota 1.000 metrotik behera kokatuko da.
Fronte hotz batek hodeiak eta euria ekarriko ditu
Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzak abisu horia ezarriko du ostiralean eta larunbatean 3,5 metroko olatuak espero direla eta.
Abisu horiak haizeagatik eta olatu handiengatik Hego Euskal Herrian, ostegunetik aurrera
3,5 metrorainoko olatuak eta 100 km/h-ko haize-boladak espero dira haizeguneetan.
Hodeiak eta euri arriskua barnealdean, eta ostarte zabalak kostaldean, aste hasieran
Haizeak hegoaldetik joko du, eta zakar ibiliko da egunaren lehen partean. Tenperaturari dagokionez, maximoek ez dute ia aldaketarik izango, baina minimoak zertxobait igoko dira.
Itsasaldeko arriskuagatik abisu horia ezarriko dute larunbatean, 3,5 metroko olatuak espero dira eta
Abisua gauerditik larunbat eguerdira arte egongo da indarrean.