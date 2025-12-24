DENBORA
Elurra 400 metrora izango dugu Gabon-gauean eta Eguberri egunean

Segurtasun Sailak abisu horia ezarriko du gaur gauetik aurrera prezipitazio txikiengatik eta kotaren jaitsieragatik; ostiraletik aurrera hobera egingo duela iragarri du Euskalmetek.
Elurra kentzeko makina batek bere lana egiten du Nafarroan
EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia aktibatuko du Gabon-gauean eta Eguberri egunean, elur-kota jaitsi daitekeelako. Abisua asteazken gaueko bederatzietan sartuko da indarrean, eta ostegun goizeko bederatziak arte iraungo du.

Asteazken arratsaldean eta gauean, elur-kota 700 eta 900 metro artean izango da, eta prezipitazio txikia egingo du, batez ere Kantauri isurialdean, eta baliteke tarteka mardulagoak izatea. Epe horretan, mila metroan izango den gehienezko metaketa zentimetro batekoa izango da.

Goizaldean eta osteguneko lehen orduetan, kota 400-600 metrora jaits daiteke, baina prezipitazioak ahulak eta sakabanatuak izango dira.

Euskal Meteorologia Agentziaren (Euskalmet) arabera, ostiralean elur-kota mila metroan izango da berriro, eta tenperatura maximoak igo eta minimoak jaitsi egingo dira.

